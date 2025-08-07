全台首座大學親子館 東海大學打造路思義教堂積木牆成打卡熱點

台中東海大學與台灣文具知名品牌利百代國際實業合作，在校內乳品小棧地下一樓打造「利百代親子形象館」，是全台第一座大學內的親子館，昨（6）日啟用。館內除了親子空間與文創商品專區，還以積木重現東海地標「路思義教堂」，將成為吸睛的打卡熱點。

東海大學表示，形象館由利百代出資、東海導入教育與設計資源，整體空間設計融合乳牛主題的視覺元素，既呼應東海最具代表性的特色，也強化辨識度和親切感；館內會規畫繪畫、說故事、創作體驗等親子課程，每季舉辦固定活動與課程，也會與教育機構、社區團體合作。

除了親子空間，形象館內最吸睛的標誌是「路思義教堂積木牆」。東海大學指出，路思義教堂是東海的地標，以積木重現不僅展現東海大學的建築精神，也讓孩童拼組時鍛鍊創意與空間理解能力；館內也展售限定商品，如路思義教堂夜燈、利百代文創商品專區等。

利百代董事長門田明輝表示，文具企業不怕少子化，更希望透過行動證明，孩子少不代表教育可以少；利百代在台灣深耕超過一甲子，選擇投資教育是最有信心的賭注，親子形象館不只是場域，更代表企業投入社區、陪伴家庭的具體實踐。

東海大學校長張國恩說，東海一直強調「大學不是象牙塔，應該成為社會資源的平台」，親子形象館是大學推動社會參與、地方連結與教育創新的具體展現，期待未來有更多在地合作，讓大學真正融入市民生活。

形象館昨天開幕，門田明輝、張國恩、東海大學婦女會長羅蕙蓮等人出席，同步舉辦童遊會活動，邀請現場的家庭報名參加「彩繪小牛的日常」繪畫課程。 東海大學與台灣文具知名品牌利百代國際實業合作，在校內乳品小棧地下一樓打造「利百代親子形象館」，昨天啟用。圖／東海大學提供 形象館內有一堵以東海大學地標「路思義教堂」為主題的積木牆，有望成為打卡熱點。圖／東海大學提供

