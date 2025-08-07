全台首座大學親子館 東海大學打造路思義教堂積木牆成打卡熱點
台中東海大學與台灣文具知名品牌利百代國際實業合作，在校內乳品小棧地下一樓打造「利百代親子形象館」，是全台第一座大學內的親子館，昨（6）日啟用。館內除了親子空間與文創商品專區，還以積木重現東海地標「路思義教堂」，將成為吸睛的打卡熱點。
東海大學表示，形象館由利百代出資、東海導入教育與設計資源，整體空間設計融合乳牛主題的視覺元素，既呼應東海最具代表性的特色，也強化辨識度和親切感；館內會規畫繪畫、說故事、創作體驗等親子課程，每季舉辦固定活動與課程，也會與教育機構、社區團體合作。
除了親子空間，形象館內最吸睛的標誌是「路思義教堂積木牆」。東海大學指出，路思義教堂是東海的地標，以積木重現不僅展現東海大學的建築精神，也讓孩童拼組時鍛鍊創意與空間理解能力；館內也展售限定商品，如路思義教堂夜燈、利百代文創商品專區等。
利百代董事長門田明輝表示，文具企業不怕少子化，更希望透過行動證明，孩子少不代表教育可以少；利百代在台灣深耕超過一甲子，選擇投資教育是最有信心的賭注，親子形象館不只是場域，更代表企業投入社區、陪伴家庭的具體實踐。
東海大學校長張國恩說，東海一直強調「大學不是象牙塔，應該成為社會資源的平台」，親子形象館是大學推動社會參與、地方連結與教育創新的具體展現，期待未來有更多在地合作，讓大學真正融入市民生活。
形象館昨天開幕，門田明輝、張國恩、東海大學婦女會長羅蕙蓮等人出席，同步舉辦童遊會活動，邀請現場的家庭報名參加「彩繪小牛的日常」繪畫課程。
▪新北安置機構爆多起男童性侵案...學校報警才曝光
▪台師大女足案 教育部4年前曾查核、認個案執行異常難追查
▪公務員人力難留 他心灰：我學的是工程 卻要處理行銷公關
▪新官上任未一周 警大校長黃明昭遭爆論文抄襲…校方回應了
▪台北海洋科大傳教授霸凌特教生 校方：不預設結論、秉公處理
▪邀女學生線上看A片…彰師大教授性騷「只罰3萬」挨批 縣府回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言