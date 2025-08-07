快訊

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

傳沈玉琳由三總轉院台大治療血癌 台大醫院最新回應曝光

獨家專訪／職棒最後一哩路 胡金龍曝引退真實心境

全台首座大學親子館 東海大學打造路思義教堂積木牆成打卡熱點

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
親子形象館未來會規畫固定活動與課程，如繪畫、說故事、創作體驗等，也會和社區、教育機構合作。圖／東海大學提供
親子形象館未來會規畫固定活動與課程，如繪畫、說故事、創作體驗等，也會和社區、教育機構合作。圖／東海大學提供

台中東海大學與台灣文具知名品牌利百代國際實業合作，在校內乳品小棧地下一樓打造「利百代親子形象館」，是全台第一座大學內的親子館，昨（6）日啟用。館內除了親子空間與文創商品專區，還以積木重現東海地標「路思義教堂」，將成為吸睛的打卡熱點。

東海大學表示，形象館由利百代出資、東海導入教育與設計資源，整體空間設計融合乳牛主題的視覺元素，既呼應東海最具代表性的特色，也強化辨識度和親切感；館內會規畫繪畫、說故事、創作體驗等親子課程，每季舉辦固定活動與課程，也會與教育機構、社區團體合作。

除了親子空間，形象館內最吸睛的標誌是「路思義教堂積木牆」。東海大學指出，路思義教堂是東海的地標，以積木重現不僅展現東海大學的建築精神，也讓孩童拼組時鍛鍊創意與空間理解能力；館內也展售限定商品，如路思義教堂夜燈、利百代文創商品專區等。

利百代董事長門田明輝表示，文具企業不怕少子化，更希望透過行動證明，孩子少不代表教育可以少；利百代在台灣深耕超過一甲子，選擇投資教育是最有信心的賭注，親子形象館不只是場域，更代表企業投入社區、陪伴家庭的具體實踐。

東海大學校長張國恩說，東海一直強調「大學不是象牙塔，應該成為社會資源的平台」，親子形象館是大學推動社會參與、地方連結與教育創新的具體展現，期待未來有更多在地合作，讓大學真正融入市民生活。

形象館昨天開幕，門田明輝、張國恩、東海大學婦女會長羅蕙蓮等人出席，同步舉辦童遊會活動，邀請現場的家庭報名參加「彩繪小牛的日常」繪畫課程。

東海大學與台灣文具知名品牌利百代國際實業合作，在校內乳品小棧地下一樓打造「利百代親子形象館」，昨天啟用。圖／東海大學提供
東海大學與台灣文具知名品牌利百代國際實業合作，在校內乳品小棧地下一樓打造「利百代親子形象館」，昨天啟用。圖／東海大學提供
形象館內有一堵以東海大學地標「路思義教堂」為主題的積木牆，有望成為打卡熱點。圖／東海大學提供
形象館內有一堵以東海大學地標「路思義教堂」為主題的積木牆，有望成為打卡熱點。圖／東海大學提供

教堂 親子 東海大學

延伸閱讀

美國今秋國際新生恐跌4成 多轉去英國、亞洲

谷歌斥資10億美元 為美國大學提供AI培訓

東海大學攜手利百代打造共學基地 親子形象館落成

5所大學工班加入 台南加速媒合災區房屋修繕

相關新聞

大專校院AI學程聯盟 立委揭部分課程無人修完、台大清大選課人次下滑

教育部政務次長葉丙成去年8月推動「台灣大專校院人工智慧學程聯盟」（TAICA），但日前審計部報告指出，113學年第一學期...

台生出國回到疫情前水準　留學韓、星人數成長

民間教育平台「大學問」網站今天公布一項調查顯示，台灣學生出國升學人數，已回到疫情前水準，其中到韓國、新加坡留學的人數，更...

台師大女足抽血案延燒 鄭英耀承諾繼續釐清真相

國立台灣師範大學發生女足抽血案輿論沸沸揚揚，教育部長鄭英耀與台師大校長吳正己今天到立法院備詢，鄭英耀坦承此案有嚴重違失，...

疑逼回捐工讀費！台北海洋科大傳師霸凌特教生 教育部說話了

媒體報導，台北海洋科技大學特教資源中心前主任蔡絢麗遭指控霸凌特教學生、要求回捐工讀費。教育部今天表示，如果查證屬實，將撤...

台北海洋科大傳教授霸凌特教生 校方：不預設結論、秉公處理

台北海洋科技大學一名蔡姓副教授，遭多名師生、家長指控，要求學生將領到的工讀金「回捐」部分，若學生不從，就揚言封殺其未來的...

台北海洋科大傳師霸凌特教生 依法外聘專家調查

媒體報導，台北海洋科技大學特教資源中心前主任蔡絢麗遭指控霸凌特教學生、要求回捐工讀費。校方今天表示，已依法找外聘專家調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。