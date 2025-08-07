快訊

大專校院AI學程聯盟 立委揭部分課程無人修完、台大清大選課人次下滑

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部政務次長葉丙成去年8月推動「台灣大專校院人工智慧學程聯盟」（TAICA），但日前審計部報告指出，113學年第一學期，TAICA共5門課合計2千多人次選讀，實際能修完並取得學分者僅4至6成。立委也指出，部分大學甚至有課程最後通過人數掛蛋，到了113學年第二學期，相較第一學期，更有12校選課人次下滑。

立法院今天舉行教育文化委員會，邀請教育部長鄭英耀備詢。國民黨籍立委葛如鈞表示，教育部推出TAICA，第二學期卻傳出許多學校選課人數下滑，以國立台灣師範大學為例，甚至有數門課最後通過人數掛蛋，到底是為什麼，「不要跟我講葉丙成好棒。」究竟是課程太難，或另有原因？

葛如鈞也出示教育部提供「113學年第二學期修課指標下滑學校」統計，113學年第一學期聯盟甫上路，當時聯盟學校總計25所，但有12所學校修課人次到了第二學期下滑，其中又有6間學校則是取得學分人次也下滑。選課人次下滑學校多為私立大學與科大，但也包括國立台灣大學以及國立清華大學。

鄭英耀則表示，聯盟希望讓台大等學校師資，可透過線上課程讓其他學校雨露均霑。根據113學年第二學期狀況，整體修課人次已增加至約4400人，部分學校修課人數不盡理想，可能是課程太難，但以台師大為例，評估是該校師資豐富，如果學校已有相關課程，學生則當然就近學習。

但葛如鈞也質疑，台師大是部分課程零人完課，如果師大已有自己的課程支應，那要TAICA做什麼？新學期已開始，希望TAICA持續優化。

民進黨籍立委陳秀寶也說，建議積極規畫不同程度課程以利學生選讀，會不會增加不同難度課程？鄭英耀則回應，聯盟正思考規畫不同程度課程，第二學期已經有近5000人次修讀，課程通過率也提升至7成左右，希望有更多人受益，會繼續做。

陳秀寶則說，立法院依然支持增加培育科技人才，但還必須有適合的課程讓學生修讀，而非選了後退課。

