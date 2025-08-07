台生出國回到疫情前水準　留學韓、星人數成長

民間教育平台「大學問」網站今天公布一項調查顯示，台灣學生出國升學人數，已回到疫情前水準，其中到韓國、新加坡留學的人數，更有顯著成長，可見選擇越來越多元。

大學問網站今天發布新聞稿指出，2024年台灣出國留學總人數達6萬3302人，較前一年成長約6000人，已回到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準（2019年之前每年約6萬到7萬人），顯示在少子化與國際競爭雙重壓力下，出國深造已成為越來越多學生的升學選項。

大學問網站執行長魏佳卉指出，美國仍是台灣學生最大宗的留學目的地，但韓國、德國、新加坡等地也快速崛起，反映出學生對學制、語言與生活文化多元性的高度關注。

其中韓國留學人數從2016年的265人，成長到2024年的2150人。同樣的期間，新加坡更從9人激增為420人，顯示台灣學生正加速探索多元升學路徑。

魏佳卉表示，面對升學選擇愈加多元，資訊差距會直接影響決策結果。

「2025留學公會國際留遊學秋季教育展」將於9月20日、21日在台北松山文創園區登場，提供課程介紹、申請資訊與現場諮詢。

