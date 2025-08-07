台師大女足抽血案延燒 鄭英耀承諾繼續釐清真相
國立台灣師範大學發生女足抽血案輿論沸沸揚揚，教育部長鄭英耀與台師大校長吳正己今天到立法院備詢，鄭英耀坦承此案有嚴重違失，吳正己表示會改正教練與學生權力不對等狀態，加強與學生溝通，當然也會對該研究案的評議過程作檢討。
吳正己說明此案會發生的主因是教練與學生權力不對等狀態，學生與學校溝通不順暢，導致女足隊學生蒙受委屈霸凌時無處申訴。國民黨萬美玲對此質疑，難道該研究案歷經多次的審查與評議都沒有發現違失？吳正己回應，這部分也應該檢討，但是他本身不是審查評議委員，尚不了解違失之處。
鄭英耀坦承此案有嚴重違失，也會傾力繼續追查，該案處分不會高高舉起輕輕放下，也會引以為鑒，防止日後有類似案件再發生。
