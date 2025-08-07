AI聯盟部分課程無人修　教長：大學自行開課

快訊

中央社／ 台北7日電

教育部推動大專AI聯盟，國民黨立委葛如鈞今天指出，部分課程傳出沒有人修，或是修課人數下滑。教育部長鄭英耀解釋，可能是學校豐富師資後，改為自行開課。

鄭英耀今天到立法院教育及文化委員會備詢，中國國民黨籍立委葛如鈞指出，教育部推出台灣大專院校人工智慧學程聯盟（TAICA，以下簡稱AI聯盟）進入第二個學期，卻傳出許多學校的選課人數下滑，台灣師範大學甚至有幾門課的選課人數掛零。

葛如鈞也提到，AI聯盟課程可能太難，修課的學生中，只有5到6成最後能取得學分，應檢討課程難度。

鄭英耀表示，AI聯盟的目的是讓台灣大學、成功大學等校的AI師資教學能量，透過線上課程讓其他學校「雨露均霑（形容恩澤或利益平均分配）」。目前進入第二個學期，整體修課人數有增加，台師大課程修課人數掛零，是因為校內AI師資人力豐富，可以自行校內開課，學生也比較傾向修校內的實體課程。

另外，葛如鈞、台灣民眾黨籍立委劉書彬、中國國民黨籍立委萬美玲等人，問及教育部次長葉丙成因涉及性平事件，請假已達70多天。鄭英耀說：「這也是我的痛」，他當然希望越快越好，最好1個月就結案，但調查小組認為須再仔細求證當事人、利害關係人，因而依法延長調查時間。

鄭英耀表示，站在教育單位立場，當然希望確保學生的受教權，但民主國家須要依照法制進行，過程中造成社會上不必要的緊張，他感到非常難過。

葛如鈞問及，葉丙成請假期間，曾有32天教育部只剩下1位次長（原本3位），恐影響政策推行。鄭英耀回應，會盡可能將影響降到最低；另面對運動部成立後可能的人事異動，內部也會預先有一些人力的討論。

