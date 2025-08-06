東海大學攜手利百代打造共學基地 親子形象館落成
東海大學攜手文具品牌利百代國際實業合作打造「利百代親子形象館」，今天在東海大學乳品小棧地下一樓啟用。館內未來將規劃繪畫、說故事、創作體驗等親子課程，開放社區參與。
「利百代親子形象館」開幕儀式，由利百代國際實業董事長門田明輝親自出席，與東海大學校長張國恩、副校長詹家昌、婦女會會長羅薏蓮等貴賓共同剪綵。
形象館由利百代出資整建，東海大學導入教育與設計資源，融合品牌精神與在地文化，創造出兼具學習功能與情感連結的場域。整體空間設計融合東海大學最具代表性的乳牛主視覺元素，也強化場域辨識度與親切感。
館內未來將規劃繪畫、說故事、創作體驗等親子課程，開放社區參與，推廣家庭共學、促進親子關係。該場域也結合文創與地方設計能量，打造「路思義教堂積木牆」，成為現場最吸睛的打卡熱點。
門田明輝表示，「不怕少子化，希望用行動證明，孩子少，不代表教育可以少。利百代深耕台灣超過一甲子，這次選擇投資教育，是對未來最有信心的賭注。」他強調，親子形象館不僅是一個場域，更代表企業投入社區、陪伴家庭的具體實踐。
張國恩則說，東海大學強調「大學不只是象牙塔，而應成為社會資源的平台」。親子形象館的誕生，是大學推動社會參與、地方連結與教育創新的具體展現。他期待未來有更多在地合作，讓大學真正融入市民生活，成為各年齡層都能受益的學習場域。
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