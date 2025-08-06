疑逼回捐工讀費！台北海洋科大傳師霸凌特教生 教育部說話了

媒體報導，台北海洋科技大學特教資源中心前主任蔡絢麗遭指控霸凌特教學生、要求回捐工讀費。教育部今天表示，如果查證屬實，將撤銷112年度大專校院特殊教育特色學校資格。

「鏡週刊」今天報導，蔡絢麗遭檢舉把持台積電的校園工讀機會，要求特教學生將每月新台幣2萬元的工讀費「回捐」，還逼簽署保密條款，不配合的學生遭到辱罵、被要求擔任免費勞工、被揚言斷絕特教資源等。

教育部今天稍晚回應中央社記者指出，台北海洋科大已於5月22日完成校安通報，同一天學生家長也向學校提出「校園事件調查申請書」。

教育部表示，此案已由台北海洋科大校園霸凌防制委員會正式受理，並依程序成立調查小組。為確保調查的公正客觀，調查小組成員都由教育部專科以上學校校園霸凌調查人才庫外聘，目前調查作業持續進行，將儘速完成調查報告。

台北海洋科大已於5月28日先行調整該前任主管（蔡絢麗）的行政職務，免兼主管職並回任副教授。

另外，教育部於7月底接獲民意陳情，指蔡前主任（蔡絢麗）疑向特教生收取回扣，已要求該校限期查明回復。

台北海洋科大曾獲頒「112年度大專校院特殊教育特色學校」，並由教育部頒發獎狀、獎座。教育部今天說，如果調查結果「師對生」霸凌或「收取回扣」屬實，將撤銷該校獲獎資格，並通知限期返還獎狀及獎座。

教育部已函請學校，依法減低雙方當事人互動的機會，並請學校研議是否有先行停聘的必要。台北海洋科大的特殊教育中心已介入處理，提供特教生必要的個別處遇與支持措施。

教育部預計於114年8月8日到校實地訪視，了解及提供相關學生必要的個別支持措施及輔導，確保特教學生權益。

商品推薦