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台北海洋科大傳教授霸凌特教生 校方：不預設結論、秉公處理

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
校園霸凌示意圖。圖／AI生成
校園霸凌示意圖。圖／AI生成

台北海洋科技大學一名蔡姓副教授，遭多名師生、家長指控，要求學生將領到的工讀金「回捐」部分，若學生不從，就揚言封殺其未來的實習機會。對此，校方今天回應，目前已將該名教師調離行政職務，已進入調查程序，不預設任何結論，屆時會視調查結果秉公處理。

根據《鏡週刊》報導，台北海洋科技大學蔡姓副教授把持校內台積電等企業工讀機會，要求學生將領到的工讀金部份回捐，且須簽保密條款；若不回捐，假日則要幫教授打雜，若學生不從則藉此痛罵、揚言封殺學生工讀機會，一名特教生因此罹患憂鬱症。

校方今天表示，近期校內疑似師對生校園霸凌事件，於知悉日立即啟動校安通報，並於5月28日將該名教師調離行政職務，後續依教育部法規委請三位校外委員進入調查程序，以利後續依教師法進行行政裁處。

校方也再次重申，不容忍任何形式的霸凌行為，但為確保調查公正性與客觀性，學校秉持中立、毋枉毋縱原則，不預設任何結論，並將就調查結果事實依相關規定秉公處理。

霸凌 教師 校園 教育部

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