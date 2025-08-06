台北海洋科大傳師霸凌特教生 依法外聘專家調查

彰化師範大學張姓教授遭一名10多年前指導的碩士班女生投訴，指他2022年10月間在臉書上邀她線上同看A片，還問 「妳有沒有感覺？有沒有高潮？」上月退休的張姓教授被彰化縣...

2025-08-05 17:01