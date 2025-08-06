台北海洋科大傳師霸凌特教生 依法外聘專家調查
媒體報導，台北海洋科技大學特教資源中心前主任蔡絢麗遭指控霸凌特教學生、要求回捐工讀費。校方今天表示，已依法找外聘專家調查，並會提供學生輔導協助。
「鏡週刊」今天報導，蔡絢麗遭檢舉把持台積電的校園工讀機會，要求特教學生將每月新台幣2萬元的工讀費「回捐」，還逼簽署保密條款，不配合的學生遭到辱罵、被要求擔任免費勞工、被揚言斷絕特教資源等。
台北海洋科大主秘鄭來長告訴中央社記者，不論是要求回捐工讀費，或是對學生霸凌，校方都已介入調查。由於涉及「師對生」，依法將找外聘學者專家調查，後續將依照調查結果秉公處理。
鄭來長表示，校方於6月底展開相關程序，依照「校園霸凌防制準則」規定，須在2個月內完成報告，必要時可延長1個月，最多延長2次，因此會最多會在4個月內完成調查。
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