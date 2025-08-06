快訊

8.8強震喚醒「沉睡巨人」！俄遠東7座火山連環噴發 300年來首見

「青鳥女神」蔡瑞珊形象翻車！澀谷牽手已婚張鐵志 昔「無縫懷孕」黑歷史再被起底

南韓首位公開到案的第一夫人！尹錫悅妻子金建希接受特檢調查

台大校園Youbike好難借…這輛車出現可望「神調度」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
電動輔助三輪車結合拖掛裝置，一輛車可以載7台YouBike。記者邱書昱／攝影
電動輔助三輪車結合拖掛裝置，一輛車可以載7台YouBike。記者邱書昱／攝影

台灣大學內有59座YouBike租賃站點，但上下課尖峰時段常出現無車可借、無柱可還情形，雖然貨車配合調度，卻又衍伸廢氣和交通安全疑慮，北市交通局與微笑單車公司攜手推出「電輔調度車」，一車可載7台YouBike，提高周轉。

北市交通局長謝銘鴻表示，台大自從民國109年導入YouBike服務後，校園內至今設置59座租賃站，單日租借量達到1.5萬次，占全市總租借量約6%。根據統計在8點上課之時，租賃站會無車可租，

尤其上課時段的9點到下午4點，以及放學的下午4點到傍晚6點，同樣是熱門無車可租的狀態。

謝銘鴻介紹，該輛調度車採電動輔助三輪車結合拖掛裝置，一輛車可以裝載7台YouBike，每日約可增加400到500台調度量能，最高時速為20公里，符合台大校園限速規定，又能靈活穿梭校園內。

謝銘鴻說，今天起上路的調度電輔車會先以試行方式，同時待開學後檢視調度狀況，未來再以此基礎提升效率。

現場YouBike工作人員也直接示範載卸流程，雖然是腳踏車形式，但由於有電力輔助，工作人員踩起來感覺無需出太大力氣，同時，在卸下YouBike時，由於調度車車輛低，上下時也較為輕鬆。

微笑單車公司總經理何友仁說，台大校園內的YouBike調度，是以4輛貨車載送，一輛約可載14台，但仍有調度不及的狀況，且考量到貨車行駛在校園內的安全，以及排放廢氣等，因此才導入電輔調度車，未來也會觀察並增修調度車數量及性能。

不過，何友仁也說，考量到學校周邊也有站點，以及YouBike需要由外面車輛來增加，仍有貨車載運的需求，因此會維持4輛貨車調度為主，電輔調度車為輔。

至於是否引進到其他校園，何友仁說，目前台北市的大專院校僅有台大校園內有設置YouBike站點，加上電輔調度車需要在地廣的地方運行，因此目前僅有台大設置。

台大校方也說，自109年與北市府合作YouBike站點後，深獲師生大量使用，這也是落實校園無車概念基礎，不過確實在尖峰時期的借還車困難，校方另也和微笑單車公司合作，當沒有車柱可以還車時，部分校園空間可規畫作為學生停放車輛，再靠卡還車，因此都會持續尋找借還車的解方。

北市交通局長謝銘鴻（中）、微笑單車公司總經理何友仁（右）等人今天在台大校園宣布推出「電輔調度車」。記者邱書昱／攝影
北市交通局長謝銘鴻（中）、微笑單車公司總經理何友仁（右）等人今天在台大校園宣布推出「電輔調度車」。記者邱書昱／攝影
電輔微型調度車有助於工作人員方便上下載卸YouBike，一輛車可以載7台。記者邱書昱／攝影
電輔微型調度車有助於工作人員方便上下載卸YouBike，一輛車可以載7台。記者邱書昱／攝影

台大 校園 YouBike

延伸閱讀

改善台大YouBike潮汐現象 北市試辦電輔調度車

乳癌名醫喪命處不是危險路口 北市仍要祭兩大策略改善

乳癌權威喪命⋯北市今年首起公車撞死人「指差確認+人力不足」待精進

影／新莊莽男深夜在情敵住處外開槍洩憤 警方速迅逮人扣槍

相關新聞

台大校園Youbike好難借…這輛車出現可望「神調度」

台灣大學內有59座YouBike租賃站點，但上下課尖峰時段常出現無車可借、無柱可還情形，雖然貨車配合調度，卻又衍伸廢氣和...

吃還是逃？清大破解果蠅大腦嗅覺密碼 提供失智症疾病新線索

清華大學腦科學研究中心主任江安世與系統神經科學研究所教授羅中泉、物理系特聘研究講座教授李定國組成跨領域團隊，解密果蠅如何...

台師大女足抽血爭議 教育部本周將至3大學查周台英、陳忠慶研究案

國立台灣師範大學發生女足抽血案，引發外界對血液樣本研究的質疑。對此，教育部常務次長朱俊彰今報告跨部會討論的最新進度，他說...

邀女學生線上看A片…彰師大教授性騷「只罰3萬」挨批 縣府回應了

彰化師範大學張姓教授遭一名10多年前指導的碩士班女生投訴，指他2022年10月間在臉書上邀她線上同看A片，還問 「妳有沒有感覺？有沒有高潮？」上月退休的張姓教授被彰化縣...

彰師大前副校長性騷…被害人不滿罰太輕提訴願 衛福部建議裁罰標準曝

彰師大輔諮系性騷爆出多起性騷事件，該校退休副校長張景然涉嫌性騷，遭彰化縣政府認定屬實，依「性騷擾防治法」裁罰3萬元，不過...

中山大學攜手台大、高市府 助力民生醫院轉型升級

南北強強聯手，共創醫療新局！中山大學、台灣大學及高雄市政府三方合作，5日共同宣示將結合豐富的醫務管理經驗與醫學中心等級的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。