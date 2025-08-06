台大校園Youbike好難借…這輛車出現可望「神調度」

台灣大學內有59座YouBike租賃站點，但上下課尖峰時段常出現無車可借、無柱可還情形，雖然貨車配合調度，卻又衍伸廢氣和交通安全疑慮，北市交通局與微笑單車公司攜手推出「電輔調度車」，一車可載7台YouBike，提高周轉。

北市交通局長謝銘鴻表示，台大自從民國109年導入YouBike服務後，校園內至今設置59座租賃站，單日租借量達到1.5萬次，占全市總租借量約6%。根據統計在8點上課之時，租賃站會無車可租，

尤其上課時段的9點到下午4點，以及放學的下午4點到傍晚6點，同樣是熱門無車可租的狀態。

謝銘鴻介紹，該輛調度車採電動輔助三輪車結合拖掛裝置，一輛車可以裝載7台YouBike，每日約可增加400到500台調度量能，最高時速為20公里，符合台大校園限速規定，又能靈活穿梭校園內。

謝銘鴻說，今天起上路的調度電輔車會先以試行方式，同時待開學後檢視調度狀況，未來再以此基礎提升效率。

現場YouBike工作人員也直接示範載卸流程，雖然是腳踏車形式，但由於有電力輔助，工作人員踩起來感覺無需出太大力氣，同時，在卸下YouBike時，由於調度車車輛低，上下時也較為輕鬆。

微笑單車公司總經理何友仁說，台大校園內的YouBike調度，是以4輛貨車載送，一輛約可載14台，但仍有調度不及的狀況，且考量到貨車行駛在校園內的安全，以及排放廢氣等，因此才導入電輔調度車，未來也會觀察並增修調度車數量及性能。

不過，何友仁也說，考量到學校周邊也有站點，以及YouBike需要由外面車輛來增加，仍有貨車載運的需求，因此會維持4輛貨車調度為主，電輔調度車為輔。

至於是否引進到其他校園，何友仁說，目前台北市的大專院校僅有台大校園內有設置YouBike站點，加上電輔調度車需要在地廣的地方運行，因此目前僅有台大設置。

台大校方也說，自109年與北市府合作YouBike站點後，深獲師生大量使用，這也是落實校園無車概念基礎，不過確實在尖峰時期的借還車困難，校方另也和微笑單車公司合作，當沒有車柱可以還車時，部分校園空間可規畫作為學生停放車輛，再靠卡還車，因此都會持續尋找借還車的解方。 北市交通局長謝銘鴻（中）、微笑單車公司總經理何友仁（右）等人今天在台大校園宣布推出「電輔調度車」。記者邱書昱／攝影 電輔微型調度車有助於工作人員方便上下載卸YouBike，一輛車可以載7台。記者邱書昱／攝影

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