第25屆旺宏金矽獎 清大狂掃8大獎

國立清華大學學生今年在第25屆旺宏金矽獎表現亮眼，7件作品共拿下8個獎項，更勇奪設計組最高榮譽「評審團鑽石大賞」，在32校271隊的激烈競爭中展現堅強實力 。

清大指出，電機所學生林彥博、謝武宏在教授彭朋瑞指導下設計出「106.25-Gb/s PAM-4接收器」，每秒可傳輸超過千億個資料位元，可滿足AI 對高速資料傳輸的需求，有效降低功耗與延遲，獲頒設計組評審團鑽石大賞與20萬元獎金。

林彥博說明，現在AI資料需求愈來愈大，傳輸速度也必須提升；但速度一快，功耗也就愈大，「我們的設計就是在提升速度的同時，也控制能耗。」

清大說，這項研究成果也以論文形式入選 2025 年國際固態電路研討會（ #ISSCC）發表。ISSCC 是半導體領域最具影響力的國際會議之一，更可見這項研究具備高度技術價值與未來應用潛力。

林彥博畢業自本校電機系，在台大取得碩士學位，出社會工作兩年後再回清大攻讀博士。他說，自己大學四年級的時候就把念博士當作一個夢想，如今總算在清大圓夢。

另外，清大說，電機所學生林楷平、張智鈞、陳柏瑋與半導體學院林章寶，在教授黃朝宗指導下開發「下世代顯示與串流平台時間空間解析度強化系統」，抱回應用組的評審團金獎和 最佳創意獎。

清大電資學院院長徐碩鴻特別分享，這套AI影像處理系統能即時將人像轉換成藝術影像，即時顯示在眼前的電視螢幕上，「就像最近很流行的吉卜力影像生成，它是用AI軟體製作，需要等待的時間比較；但利用 硬體IC 可以直接加速，能更快看到生成結果。」

徐碩鴻說，每當外賓來參訪，他都會特別在黃教授的實驗室展示這個即時影像轉換技術，大家看了都驚艷不已。

徐碩鴻表示，清大在本屆金矽獎的好成績其實來自清大電機系長年累積的IC設計能量。例如現任國科會吳誠文主委當年在電機系上創立的「積體電路設計技術研發中心」，就系統性地聚集優秀師資，持續深耕研究與人才培育。

清大表示，學校榮獲2025年旺宏金矽獎牌數，包括一項設計組評審團鑽石大賞、兩項設計組優勝獎、一項應用組評審團金獎、一項應用組最佳創意獎、一項應用組評審團銅獎、兩項應用組優勝獎。 國科會吳誠文主委（中）與清大獲得今年旺宏金矽獎應用組評審團金獎、最佳創意獎的團隊合影。獲獎學生左起為張智鈞、陳柏瑋、林楷平、林章寶。圖/旺宏金矽獎提供 第25屆旺宏金矽獎清華大學得獎完整名單。圖/旺宏金矽獎

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