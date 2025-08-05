台師大女足抽血爭議 教育部下周將至3大學查周台英、陳忠慶研究案

國立台灣師範大學發生女足抽血案，引發外界對血液樣本研究的質疑。對此，教育部常務次長朱俊彰今報告跨部會討論的最新進度，他說明，教育部、衛福部接下來將按照5個查核項目，優先到3所大專校院調查周台英、陳忠慶共14個研究案是否有違失之處。

台師大女足隊員日前反映，受迫於教練，配合國科會實驗抽血多次，抽血者甚至未持有醫護執照，涉案的女足教練周台英已遭台師大教評會解聘。對此，教育部今再召開跨部會會議，討論如何處理其他檢舉案。

教育部上周說明，周台英及台師大教授陳忠慶共計有29個使用血液樣本的研究案，其中14件已接獲民眾或學生陳情。朱俊彰今進一步指出，接下來會優先到台師大、台北市立大學和國立台灣大學實地查核這14件檢舉案。

朱俊彰說明5個查核項目，首先，教育部將了解3所學校倫理審查委員會通過計畫時的審查機制，以及計畫後來有無變更；如有，其變更是否經過審查。第二，教育部將檢視學校倫審會審查時有沒有追蹤了解研究者如何取得受試者同意，或是用不正當、強制、利誘手段來取得同意，以及血液採集的頻率、抽血量、抽血方式是否合規。

第三，教育部將了解，學校在通過研究案後，後續有何查核、追蹤管理機制，以及是否有確認研究者執行狀況。第四，教育部也會關注研究中負責採集血液樣本的人員，是否與審查時所提出的相同；最後，教育部亦將確認研究的受試者名單、參與方式以及費用流向。

朱俊彰說明，教育部在這周分3天前往3所學校，查核結果會提到專案小組討論，討論完就會送給教育部、衛福部的倫理委員會，確認是否有違失、不合法之處，後續教育部再對研究者和學校進行裁罰。

另外，國科會先前表示，將查處體育學門111年到114年所有使用血液樣本的研究計畫，朱俊彰指出，已盤點出相關計畫共97件，接下來衛福部、教育部會依照上述5個查核重點，來做進一步的法令檢視與計畫審查。

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