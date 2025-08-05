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邀女學生線上看A片…彰師大教授性騷「只罰3萬」挨批 縣府回應了

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化師大校園性平爭議連環爆，其中張姓教授被依彰化縣政府依「性騷擾防治法」裁罰3萬元，被批處罰過輕，縣府表示，未以非權勢考量是因為申訴人畢業後約12年，雙方目前沒有受監督、照護、指導的關係。圖／本報資料照片
彰化師大校園性平爭議連環爆，其中張姓教授被依彰化縣政府依「性騷擾防治法」裁罰3萬元，被批處罰過輕，縣府表示，未以非權勢考量是因為申訴人畢業後約12年，雙方目前沒有受監督、照護、指導的關係。圖／本報資料照片

彰化師範大學張姓教授遭一名10多年前指導的碩士班女生投訴，指他2022年10月間在臉書上邀她線上同看A片，還問 「妳有沒有感覺？有沒有高潮？」上月退休的張姓教授被彰化縣政府依「性騷擾防治法」裁罰3萬元，但全教總質疑處罰過輕，縣府表示，裁罰未依權勢性騷考量是因為申訴人畢業後約12年，雙方目前沒有受監督、照護、指導的關係。

全教總認為，彰化縣政府依「性騷擾防治法」裁罰張姓教授，顯未考量他的權勢地位及行為影響嚴重性。他與當事人的關係涉及心理師專業研習課程，應已涉對於因教育或訓練關係受指導之人，利用權勢或機會為性騷擾，依性騷擾防治法及裁罰基準，涉權勢關係的性騷擾應處6萬元以上罰鍰，裁罰金額偏低顯有違法理，呼籲彰化縣政府重新審議，依法裁處。

彰化縣政府表示，本案申訴人是去年9月21日向國立彰化師範大學提出申訴，國立彰化師範大學今年5月21日函文通知縣府就本案調查報告及處理建議，彰化縣政府在今年6月10日的彰化縣性騷擾防治審議會第2次會議決議性騷擾事件成立。

縣府表示，委員會是依照性騷擾防治法第27條第2項及彰化縣政府處理違反性騷擾防治法案件裁罰基準「未涉及身體接觸之性騷擾行為，第1次處1萬元以上3萬元以下罰鍰，考量本案申訴人遭受性騷擾時間長達3個月，且行為人多次以言詞性騷擾造成申訴人不適，又行為人具有輔導諮商專業背景卻以「準諮商」一詞模糊自身行為，建議裁罰3萬元。

縣政府表示，依權勢性騷擾規定，可處6萬元到60萬元，但彰化縣性騷擾防治審議會認為，未依權勢性 騷擾處罰張姓教授，委員會的考量是因為事發在申訴人畢業後約12年，雙方目前並沒有受監督、照護、指導之關係。由於申訴人已向衛福部提起訴願，如果衛福部支持申訴人訴願，退回彰化縣政府，即會盡速召開彰化縣性騷擾防治審議會重新審議。

彰師大輔導與諮商系近期被爆有四位教授涉及性平事件，除張姓教授外，另有一名黃姓教授因性侵被解聘，另有2位王姓教授接受調查中，全教總呼籲教育部啟動全面調查，釐清事件全貌，不因當事人已退休而停止調查，並要求彰師大積極配合，提供受害者支持與申訴管道，杜絕類似事件重演。

彰化師大表示，針對兩位王姓教授，校方昨天召開性平會「校園性別事件處理小組」會議決議以檢舉案進入調查程序，近期將召開教評會討論是否暫時予以停聘接受調查，並依據性平法及教師法相關規定辦理後續相關事宜。

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