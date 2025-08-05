政大攜手台灣人工智慧學校 推廣生成式AI素養

政大與台灣人工智慧學校今天簽署合作備忘錄，雙方將攜手推動AI素養推廣計畫，促進生成式AI素養與人文社科領域的深度融合，並發展更具前瞻性的教學與研究方案。

政治大學今天發布新聞稿指出，簽署儀式由政大校長李蔡彥與台灣人工智慧學校校長、哈佛大學比爾蓋茲講座教授的孔祥重共同見證，此次合作不僅是AI與人文的跨界交會，更是政大在培育具備倫理思辨與行動力人才的嶄新里程。

李蔡彥表示，面對AI技術快速演進，政大作為國內人文與社會科學重鎮，有責任也有能力引領關鍵對話，「AI不只是工程問題，更深層牽涉到價值選擇、倫理判斷與社會制度的運作」；這次與台灣人工智慧學校的合作，將整合校內外資源，發展更具前瞻性的教學與研究方案，期望培育出具全球視野、價值判斷與社會責任的新世代人才。

長年投入AI、機器學習等領域研究的孔祥重提到，一直期盼與政大合作，政大在人文與社會領域的深厚底蘊與影響力，是AI發展不可或缺的對話對象；這也是台灣人工智慧學校首度與大學締結合作協議，具高度象徵性與戰略前瞻性。

孔祥重認為，AI應用深入金融、醫療、教育、創作等領域，AI已是數位時代的「新石油」，是一國發展不可或缺的戰略資源，掌握與否將深刻影響國家競爭力，但台灣仍面臨跨領域人才培育不足、能源資源有限等2大關鍵挑戰。

面對全球AI發展浪潮，孔祥重呼籲，台灣應放眼國際脈動，積極投入結構性轉型；未來將透過課程設計、師資培訓、實作平台與研究合作等方式，推動AI科技不僅作為工具使用，更成為對人類、社會與價值深度反思的媒介。

商品推薦