彰師大前副校長性騷…被害人不滿罰太輕提訴願 衛福部建議裁罰標準曝

彰師大輔諮系性騷爆出多起性騷事件，該校退休副校長張景然涉嫌性騷，遭彰化縣政府認定屬實，依「性騷擾防治法」裁罰3萬元，不過，被害人不符審議結果，認為裁罰過輕，向衛福部提起訴願。衛福部保護司長張秀鴛證實，已收到當事人提出訴願，衛福部法規會將依程序審理；至於裁罰標準，衛福部雖曾發文縣市政府提供參考標準，但實際裁罰屬地方政府裁量權。

彰師大輔諮系性平案件共4案，涉案者除張景然外，另有3名教授涉案，其中一案為性侵案件，涉案教師已被解除職務，且終身不得錄用，另外2案為教師對學生性騷，由性別平等教育法規範，校方已啟動調查。校方聲明指出，黃姓教授經校內性平會調查，性騷屬實解聘，其餘2位王姓教授，進入調查程序，近期將討論是否停聘。

張秀鴛指出，張景然性騷對象為校友，非在學學生，因此由衛福部主管「性騷擾防治法」處理，依申訴程序，案件由彰化縣政府性騷審議會調查後，認定性騷屬實，裁處3萬元罰鍰，被害人收到裁罰結果通知後，認為裁罰過輕，依法可走行政救濟管道，向衛福部提出訴願。

張秀鴛指出，衛福部法規會已收到訴願申請，將請彰化縣社會處以「答辯書」說明裁罰理由，並舉行訴願會議。

去年性平三法修正後，性騷擾已簡化申訴程序，對裁罰結果不滿者，可直接提出訴願。該法對性騷擾加害人裁罰範圍是1至10萬元，張秀鴛表示，性騷擾裁量歸屬地方政府，裁量標準須經縣市政府議會通過，衛福部在修法後，已擬定「違反性騷擾防治法案件裁罰基準參考表」，發文地方政府作為參考。

依前述基準表，「未涉及身體接觸之性騷擾行為」第一次裁罰1至3萬元，「涉及身體觸碰、觸摸之性騷擾行為」第一次裁罰1至4萬元，「未涉身體接觸之全是性騷擾行為」第一次裁罰6至10萬元，「涉及身體觸碰、觸摸之權勢性騷擾行為」第一次裁罰6至15萬元。若為屢犯，第二次開始會加重罰則，而情節輕重考量因素包括：受害人數、騷擾時間、頻率、被害人心理創傷程度。

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