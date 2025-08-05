中山大學攜手台大、高市府 助力民生醫院轉型升級

南北強強聯手，共創醫療新局！中山大學、台灣大學及高雄市政府三方合作，5日共同宣示將結合豐富的醫務管理經驗與醫學中心等級的醫療資源，導入醫療品質管理、人才培育、臨床技術指導等面向，全面協助民生醫院升級與轉型。

中山大學已與台灣大學簽署教學及研究合約，雙方除攜手投入學術研究與教學外，中山大學醫學院也將借調台灣大學醫學院教授醫師，協助民生醫院提升醫療品質，共同增進市民的衛生保健福利。

今日由高雄市長陳其邁、中山大學校長李志鵬及台灣大學醫學院院長吳明賢、台大醫院院長余忠仁及高雄市立民生醫院院長黃豐締共同簽署合作協議。

高雄市長陳其邁致詞時表示，肯定民生醫院多年來深耕社區，除肩負基層教學與急救責任醫院、積極承擔公衛任務，包括新冠疫情期間成為中央指定的傳染病應變醫院，迅速清空部分樓層收治病患，設立社區篩檢站、提供疫苗接種服務。

此外，飛象飛躍家園、HERO中心的成立更照護到特殊疾病孩童及多元性別市民，已為高雄公共醫療重要支柱。感謝中山與臺大聯手，將頂尖醫管研究及醫學中心等級資源導入民生醫院，落實醫療升級、教學強化及研究推動目標。

「中山大學一直以來在學術與教學領域持續精進，臨床醫療場域的深度合作始終是我們努力的方向。」中山大學校長李志鵬強調，這次合作代表學術界與公部門攜手共構優化在地醫療網，中山將發揮在醫務管理、公共政策與健康照護管理等領域的教研優勢，協助民生醫院進行制度優化、服務流程改善與品質管理培訓，並推動跨校跨域的學術合作，提升臨床與學術整合發展的量能。

李志鵬校長進一步表示，中山大學醫學院正大力推動智慧醫學與精準醫療，強化次世代跨域醫學研究，整合南部地區資源，提升臨床實務與醫療能量，並落實大學服務社會、促進健康公平的使命，貫徹聯合國與我國的永續發展目標（SDGs）。期望藉此合作，共同協助市府打造智慧城市，帶動南臺灣整體醫療產業鏈的發展。

深信在高雄市政府的政策支持下，結合台大醫院的醫學專業實力與中山大學的學術創新與治理能力，三方齊力，必能讓民生醫院邁向嶄新的發展里程碑，成為南部地區指標性的公立醫療機構，更成為高雄市民健康的堅實後盾。

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