中央大學命名小行星 致敬已故空英創辦人彭蒙惠
中央大學將編號603380小行星命名為「彭蒙惠（DorisBrougham）」，向已故的空中英語教室創辦人彭蒙惠致敬，盼彰顯其一生投入教育與公益的光輝軌跡。
中央大學今天發布新聞稿指出，彭蒙惠生於美國西雅圖，12歲時立志前往中國傳播福音，21歲前往上海，歷經戰亂後輾轉至香港；1951年來到台灣，選擇花蓮作為服務起點，創辦主日學及兒童合唱團，並於玉山神學院任教，致力推動教育與文化發展。
彭蒙惠於1962年創辦「空中英語教室」，透過廣播與出版，啟迪台灣學子的英語學習之路，她也積極參與公益，免費提供教材及舉辦英文公益講座，以信仰為根基，深耕台灣教育，留下永恆的愛與光；彭蒙惠在2023年取得台灣身分證，於2024年8月去世，安葬於台北的陽明天境。
中央大學主任秘書李宇翔表示，命名小行星是為紀念彭蒙惠用教育與信仰照亮人心的精神典範，她拓展無數學子的國際視野，更以堅定信念深耕台灣英語教育；願這顆恆久不墜的小行星，成為傳承她愛與奉獻的象徵，讓她的精神長存星空，照耀後人。
代表接受小行星銘版頒贈的空中英語教室執行長謝光哲分享，彭蒙惠生前知道中央大學要提名用她的名字命名小行星時，曾高興地說「以後對著天上我的小行星大聲呼叫Doris時，我跟上帝會在天上看著你們」，空英人員也將前往彭蒙惠長眠之處，告知小行星命名成功。
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