教團籲修法 私立大專校長遴選納教職員生同意權

高教工會今天表示，台灣私立大專校長近年爭議頻傳，改革「大學法」刻不容緩 ，呼籲私立大專校長遴選應納入「教職員生」同意權，讓遴選的校長能受到校內成員民主意志監督。

台灣高等教育產業工會今天發布新聞稿指出，台灣私立大專校長近年爭議頻傳，包括違法明確、遭判刑的案例，面對這些斯文掃地的荒唐亂象，私校教職員生卻一點辦法也沒有，由於制度設計，使私立大專校長遴選制度完全忽視教職員生意見。

高教工會提到，現行「大學法」對私立大學校長遴選僅規範「由董事會組織校長遴選委員會遴選，經董事會圈選」，等於一切權力交由董事會專斷獨權，私校董事會可以隨心所欲組成形式上的「遴選委員會」來遴選校長，實際上卻是由董事會掌握校長產生與續任的百分百決定權。

為了讓民主的光也能照進私立大專，高教工會倡議修改大學法，希望私校校長遴選制度能與公立的制度更接近，以保護私校的公共性，並建議公私立大學的校長遴選程序，皆應納入「教職員生同意權」機制，使產生的校長有機會受到校內成員的民主意志監督。

高教工會表示，大學法也應要求私立大學校長遴選委員會組成依校園民主機制產生，比照公校規定；私立大學校長遴選應由校長遴選委員會遴選，董事會至多僅能對遴選結果「同意」或「不同意」，而不得「圈選」；私立大學校長的任期續聘，應比照公立大學有明確任期，且僅得續聘連任一次，以維護校園民主發展。

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