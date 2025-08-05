教團籲修法 私立大專校長遴選納教職員生同意權
高教工會今天表示，台灣私立大專校長近年爭議頻傳，改革「大學法」刻不容緩 ，呼籲私立大專校長遴選應納入「教職員生」同意權，讓遴選的校長能受到校內成員民主意志監督。
台灣高等教育產業工會今天發布新聞稿指出，台灣私立大專校長近年爭議頻傳，包括違法明確、遭判刑的案例，面對這些斯文掃地的荒唐亂象，私校教職員生卻一點辦法也沒有，由於制度設計，使私立大專校長遴選制度完全忽視教職員生意見。
高教工會提到，現行「大學法」對私立大學校長遴選僅規範「由董事會組織校長遴選委員會遴選，經董事會圈選」，等於一切權力交由董事會專斷獨權，私校董事會可以隨心所欲組成形式上的「遴選委員會」來遴選校長，實際上卻是由董事會掌握校長產生與續任的百分百決定權。
為了讓民主的光也能照進私立大專，高教工會倡議修改大學法，希望私校校長遴選制度能與公立的制度更接近，以保護私校的公共性，並建議公私立大學的校長遴選程序，皆應納入「教職員生同意權」機制，使產生的校長有機會受到校內成員的民主意志監督。
高教工會表示，大學法也應要求私立大學校長遴選委員會組成依校園民主機制產生，比照公校規定；私立大學校長遴選應由校長遴選委員會遴選，董事會至多僅能對遴選結果「同意」或「不同意」，而不得「圈選」；私立大學校長的任期續聘，應比照公立大學有明確任期，且僅得續聘連任一次，以維護校園民主發展。
▪今年沒考好…再拚一年換「校名榮譽感」值得嗎？專家這樣看
▪黃國峰提前退休當禮儀師 「母校有難」今返建臺接教務主任
▪114分科測驗成績公告 數甲、物理頂標近3年最高「這2科相反」
▪從水電工之子到AI博士 他持12張技術士證照獲頒「技職之光」
▪5科滿級分奪雙榜首！薇閣2人奪全國前四 分科測驗創佳績
▪「選系不選校」v.s「選校不選系」哪個後悔比率高？比率超懸殊
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言