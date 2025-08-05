大學術科考試簡章發售 10月28日起受理報名
115學年度大學術科考試簡章今天起發售，術科考試將於明年1月27日至2月4日期間舉行，今年10月28日起受理報名，術科成績可供大學繁星推薦、申請入學、分發入學等管道使用。
大學術科考試委員會聯合會主委學校台灣師範大學今天發布新聞稿指出，115學年度大學術科考試簡章於今年8月5日至11月11日發售，每本新台幣30元；集體報名者可向所屬高中或補習班購買，個別報名者可透過郵寄購買，考生也可上網（https://www.cape.edu.tw/）下載電子檔。
根據簡章內容，115學年度大學術科考試報名時間為今年10月28日至11月11日，音樂組考試於民國115年1月27日至29日舉行，美術組考試於115年1月31日至2月1日舉行，體育組考試於115年2月2日至2月4日舉行。術科考試成績可供大學繁星推薦、個人申請入學及分發入學等各招生管道使用，分科測驗則不再舉辦術科考試。
大學術科考試報名費包含「基本費」及「考試項目費」，集體報名者的基本費為150元，個別報名者為200元，中低收入戶考生減免報名費6成，低收入戶考生全免；考試項目費則依各組考試科目而定。
大學術科考試委員會提醒，簡章中已列出「基本資料」與「報考資料」兩類報名資料的更正期限，「報考資料」會影響試務資料正確性與後續考生應試各項考試安排，報名截止後不得更改；若有不可歸責於考生且經查證屬實而需更正的情況，可於確認報名資料截止日前更正。
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