3教授涉案！彰師大性別不當爭議頻傳 1性侵案查證屬實、解聘教授
彰化師範大學近期爆出多起性別事件爭議，至少三名教授遭學生指控涉入校園性別不當行為。校方今晚對外發布聲明，強調已完成初步調查與懲處程序，張姓教授獲准退休、黃姓教授遭解聘並終身不得再聘、王姓教授則被解除行政職務與性平會委員資格，後續將視進一步調查結果研議是否停聘或移送。
彰師輔諮系系友與心理助人工作者近日共同發起網路平台「StandbyMe」，提供曾遭遇性別暴力者表達與支持空間，留言踴躍，並揭露至少三名教授相關指控。
張姓教授遭一名十多年前指導的碩士生投訴鏡周刊 ，指他2022年10月間在臉書上化名，傾訴自身性困擾，邀約線上同看A片，還問 「妳有沒有感覺？有沒有高潮？」等情節，校方認定該行為未達解聘標準，僅予行政處分並批准其於今年8月退休，彰化縣政府依性騷擾防治法裁罰3萬元，但被害人對處分不滿，已向衛福部提起訴願，校方表示將依結果進行後續處理。
黃姓教授則因涉嫌對在校學生性侵，經性平會調查屬實，違反性別平等教育法，依教師法規定遭解聘並終身不得聘任，校方已於7月報請教育部核准並先行停聘。
另一名王姓教授兼任重要行政職務，遭多名校友及學生指控不當注視身體部位令其不適，校方已於8月解除其行政職務及性平會委員資格，並啟動調查程序，將召開教評會討論是否暫時停聘。
彰化師大強調，對於輔導與諮商學系近期發生的性別事件深感遺憾，承諾將秉持尊重、保密與依法處理原則，積極且審慎處理每一起案件，保障被害人權益並維護校園安全。
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