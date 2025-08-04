快訊

真要投資美國4000億美元換降稅率？ 郭智輝這樣說

3教授涉案！彰師大性別不當爭議頻傳 1性侵案查證屬實、解聘教授

聽新聞
0:00 / 0:00

3教授涉案！彰師大性別不當爭議頻傳 1性侵案查證屬實、解聘教授

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化師範大學近期爆出多起性別事件爭議，至少三名教授遭學生指控涉入校園性別不當行為。圖／彰師大提供
彰化師範大學近期爆出多起性別事件爭議，至少三名教授遭學生指控涉入校園性別不當行為。圖／彰師大提供

彰化師範大學近期爆出多起性別事件爭議，至少三名教授遭學生指控涉入校園性別不當行為。校方今晚對外發布聲明，強調已完成初步調查與懲處程序，張姓教授獲准退休、黃姓教授遭解聘並終身不得再聘、王姓教授則被解除行政職務與性平會委員資格，後續將視進一步調查結果研議是否停聘或移送。

彰師輔諮系系友與心理助人工作者近日共同發起網路平台「StandbyMe」，提供曾遭遇性別暴力者表達與支持空間，留言踴躍，並揭露至少三名教授相關指控。

張姓教授遭一名十多年前指導的碩士生投訴鏡周刊 ，指他2022年10月間在臉書上化名，傾訴自身性困擾，邀約線上同看A片，還問 「妳有沒有感覺？有沒有高潮？」等情節，校方認定該行為未達解聘標準，僅予行政處分並批准其於今年8月退休，彰化縣政府依性騷擾防治法裁罰3萬元，但被害人對處分不滿，已向衛福部提起訴願，校方表示將依結果進行後續處理。

黃姓教授則因涉嫌對在校學生性侵，經性平會調查屬實，違反性別平等教育法，依教師法規定遭解聘並終身不得聘任，校方已於7月報請教育部核准並先行停聘。

另一名王姓教授兼任重要行政職務，遭多名校友及學生指控不當注視身體部位令其不適，校方已於8月解除其行政職務及性平會委員資格，並啟動調查程序，將召開教評會討論是否暫時停聘。

彰化師大強調，對於輔導與諮商學系近期發生的性別事件深感遺憾，承諾將秉持尊重、保密與依法處理原則，積極且審慎處理每一起案件，保障被害人權益並維護校園安全

性別 人權 教師 性侵 彰師大 被害人 性騷擾 衛福部 教育部 校園安全

延伸閱讀

台師大解聘女足教練周台英 教部證實「已收函報」儘速審議

受刑人保外就醫未返監 24小時內接連犯2強盜性侵案 新竹監獄回應了

周台英遭解聘4年不得任教 無法領退休金

台師大解聘女足教練周台英 人本：解聘不會是終點

相關新聞

3教授涉案！彰師大性別不當爭議頻傳 1性侵案查證屬實、解聘教授

彰化師範大學近期爆出多起性別事件爭議，至少三名教授遭學生指控涉入校園性別不當行為。校方今晚對外發布聲明，強調已完成初步調...

陽明交大攜均一打造學習系統 數位課程銜接大學

陽明交大與均一平台基金會合作，將建構從中小學、大學到終身的完整開放學習生態系統，陽明交大數位課程將在均一免費上架，助高中...

助培育運動人才！中山大學聘「桌球教父」莊智淵任副教授

國立中山大學延攬優秀體育人才加入教學團隊，今天宣布聘任「桌球教父」莊智淵擔任副教授一職。未來除體育課程，莊智淵也將指導中...

43％新生對未來迷惘 台師大推校學士13名學生入選

為培育具備跨領域能力的人才，國立台灣師範大學自113學年度起推動「校學士」，今年共收到16件申請案，最終13位學生獲得修...

台師大推「校學士」自主彈性學習 13名學生通過審查

為培育具跨領域能力的未來人才，台師大推動「校學士」，鼓勵學生設計自己的學習路徑，共收到16件申請案，最終13名學生獲得修...

校園新鮮事／屏東美和科大身障生 馬場工作被圈粉

屏東美和科技大學資源教室推動特殊生的職涯發展與就業力，帶身心障礙學生到不同職場體驗，其中馬場工作讓學生充滿驚奇，有學生直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。