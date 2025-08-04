陽明交大攜均一打造學習系統 數位課程銜接大學

陽明交大與均一平台基金會合作，將建構從中小學、大學到終身的完整開放學習生態系統，陽明交大數位課程將在均一免費上架，助高中生啟發學習興趣、提早銜接大學。

陽明交通大學與均一教育平台基金會今天發布新聞稿指出，陽明交大校長兼台灣開放式課程暨教育聯盟理事長林奇宏與均一平台基金會董事長兼執行長呂冠緯代表簽署合作備忘錄，將啟動未來10年的學程整合大變動。

林奇宏表示，陽明交大和均一將推動平台互通、課程資源共享及教師社群共建等計畫，建構完整的開放學習生態系統；台灣教育界對AI時代的數位學習發展已有更清晰的方向，感謝台灣開放式課程暨教育聯盟、均一平台、ewant育網等夥伴的付出，讓數位轉型落地實現。

呂冠緯提到，陽明交大在均一教育平台上架12門精選線上課程，涵蓋基礎數學、工程技術、法律實務及認知科學等多元領域；這些課程在YouTube累計觀看次數已突破210萬人次，證明自產華文的開放式優質課程具高度市場潛力。

陽明交大將在均一免費上架與Coursera平台同樣頂尖的台灣數位課程，均一使用者可嘗試頂大的教學方式和優質授課，提前找到興趣或目標；均一也特別推薦為青少年製作的特色課程，由陳鏗任、黃植懋、黃緒文等3名大學教師推出的「翻轉學習力：省力讀書有門道」。

均一平台說明，這門課針對8至15歲的學習者設計，歡迎家長陪伴孩子共同學習，可打破對傳統學習的既定印象，課程強調實用性，將「達人實踐中的讀書方法」公開化，幫助學習者開啟大腦潛能，掌握讀書學習的技能樹，透過系統性教學，學會更有效率地學習。

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