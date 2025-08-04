林道通新任台北大學校長 期望打造前瞻學研重鎮

台北大學今天舉行第9任校長就職典禮，新任校長林道通表示，將依6大治校理念，迎接新時代挑戰，開創嶄新格局，期望打造台北大學成為引領國家社會發展的前瞻學研重鎮。

林道通表示，在就任校長前，他便地毯式拜訪校內師長，除了訴諸理念與願景，也藉此凝聚更多共識，對於各項校務發展建議，逐一彙整重點。

他表示，未來4年將依6大治校理念，即躍升校譽品牌、深化跨域研究、精進教學品質、健全財務績效、擴大國際鏈結和實踐永續治理等面向，具體落實在14個目標，以及相對應的96個執行策略與行動計畫。

此外，他也構思台北大學4.0發展藍圖，其中包括以「城市大腦」的概念，推動智庫中心，橋接研究群與中央及地方政府合作，分析社會與產業現況，協助區域發展。

他表示，將朝向建構雙渦輪引擎校區發展策略，建立首都大學品牌，並搭配數位與永續雙軸轉型趨勢，描繪出未來的發展藍圖，迎接新時代挑戰，開創嶄新格局，期望打造台北大學成為引領國家社會發展的前瞻學研重鎮。成為具有全球競爭力與永續發展能力的大學。

台北大學指出，林道通畢業於國立交通大學控制工程學系，並取得美國馬里蘭大學電機工程學系碩、博士學位。曾任台北大學資工系主任、教務處教學發展中心主任、通訊工程研究所所長、通識教育中心主任、教務長、學術副校長及代理校長等職務，熟悉高教治理與行政運作，擁有豐富領導經驗與宏觀視野。

商品推薦