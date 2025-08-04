助培育運動人才！中山大學聘「桌球教父」莊智淵任副教授
國立中山大學延攬優秀體育人才加入教學團隊，今天宣布聘任「桌球教父」莊智淵擔任副教授一職。未來除體育課程，莊智淵也將指導中山桌球校隊，與學校共同培育世界級運動人才。
「很開心、也很榮幸能加入中山大學。」莊智淵說，過去都在訓練和競賽等熟悉場域，這是首次進到教職體系，感到期待和緊張，希望趕快跟上學校的節奏，適應新環境與新挑戰，期許自己把學生教好，和學生一起學習、分享及進步。
國立中山大學今天新聞稿宣布，8月起聘任莊智淵擔任副教授一職。中山大學校長李志鵬稱讚莊智淵的加入，將為中山注入頂尖運動能量，期待師生在莊智淵的指導下，有更多卓越表現。
李志鵬說，中山大學在女子排球、風帆船與射箭等傳統項目上屢獲佳績；桌球項目在去年全國大專院校運動會中，公開男子組雙打有2組進入全國前8，學校在桌球領域有基礎實力。莊智淵的加入，可望為中山大學桌球運動實力再創高峰。
李志鵬表示，莊智淵不僅能提供競技上的引導，更能引領學生理解「菁英運動員」如何在國際舞台上發揮綜合實力，延伸職涯價值與社會影響力，象徵著高等教育與卓越選手之間的融合，也預示台灣體育邁入新階段。
中山大學運動與健康教育中心主任蔡宗晏說，莊智淵不僅是世界級的選手，也是極具教育熱忱的教練。莊智淵的加入，對於提升學校桌球乃至整體競技運動實力，具有深遠的正面影響。
莊智淵是台灣桌球史上具代表性人物之一。青少年時期即嶄露頭角，連續5屆代表台灣征戰奧運，並多次在世界排名中躋身前十。此外，莊智淵更是台灣桌球發展的重要推手，親自指導年輕選手，對台灣桌球基層培育貢獻良多。
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