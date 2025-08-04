43％新生對未來迷惘 台師大推校學士13名學生入選

為培育具備跨領域能力的人才，國立台灣師範大學自113學年度起推動「校學士」，今年共收到16件申請案，最終13位學生獲得修讀資格。有學生的修課規劃結合人工智慧與心理學、商業領域，台師大也將結合業師制度，引導學生評估未來發展的可能性。

台師大表示，人工智慧技術正加速產業型態與職場需求的轉變，未來許多新的工作可能目前都尚未出現，使得大學生在生涯規劃面臨更多挑戰。台師大新生調查報告就指出，約有43％學生對未來感到迷惘，台師大也因此在教務長劉美慧的帶領下，於113學年度第2學期啟動「校學士學位制度」。

台師大說，校學士以跨域學習為核心，提供學生高度彈性的修課設計與學習路徑。目前制度提供兩種跨域組合：修習「四個學分學程」，或「一個輔系加兩個學分學程」，學生可依據個人志向彈性配置課程。未來亦將結合各學系專業優勢，擴充設置更多具深度與彈性的專業學分學程。

台師大說，本次通過校學士審查的13位學生，有5位選擇1個輔系搭配2個學分學程，有8位選擇4個學分學程模組，學習規劃書皆展現了豐富、多元且具創新概念的學習設計。台師大公領系二年級胡同學分享，校學士規劃書以人工智慧、心理學與商業為核心，希望能製作一套協助個人探索自我與生涯發展的AI互動系統。

歷史系四年級的張同學分享，在申請校學士的過程中，終於釐清自己想要的是什麼，他結合心理學、人工智慧與商業領域，並透過閱讀、實習和自我回顧找到熱情所在，「這段旅程讓我確信，學習不只是完成學分，更是打造理想人生藍圖的開始。」

商品推薦