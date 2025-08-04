快訊

豐原超商男子被刺送醫不治 41歲黃姓凶嫌犯案2小時後投案

豐原超商凶殺案 男子結帳後被刺傷送醫急救無效死亡

首年數乙偏易未來怎準備 數甲跨考「輾壓」再重演？

聽新聞
0:00 / 0:00

43％新生對未來迷惘 台師大推校學士13名學生入選

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台師大副教務長林坤誼引導學生透過討論，釐清自身興趣，並探索跨域學習的連結與未來發展方向。圖／台師大提供
台師大副教務長林坤誼引導學生透過討論，釐清自身興趣，並探索跨域學習的連結與未來發展方向。圖／台師大提供

為培育具備跨領域能力的人才，國立台灣師範大學自113學年度起推動「校學士」，今年共收到16件申請案，最終13位學生獲得修讀資格。有學生的修課規劃結合人工智慧與心理學、商業領域，台師大也將結合業師制度，引導學生評估未來發展的可能性。

台師大表示，人工智慧技術正加速產業型態與職場需求的轉變，未來許多新的工作可能目前都尚未出現，使得大學生在生涯規劃面臨更多挑戰。台師大新生調查報告就指出，約有43％學生對未來感到迷惘，台師大也因此在教務長劉美慧的帶領下，於113學年度第2學期啟動「校學士學位制度」。

台師大說，校學士以跨域學習為核心，提供學生高度彈性的修課設計與學習路徑。目前制度提供兩種跨域組合：修習「四個學分學程」，或「一個輔系加兩個學分學程」，學生可依據個人志向彈性配置課程。未來亦將結合各學系專業優勢，擴充設置更多具深度與彈性的專業學分學程。

台師大說，本次通過校學士審查的13位學生，有5位選擇1個輔系搭配2個學分學程，有8位選擇4個學分學程模組，學習規劃書皆展現了豐富、多元且具創新概念的學習設計。台師大公領系二年級胡同學分享，校學士規劃書以人工智慧、心理學與商業為核心，希望能製作一套協助個人探索自我與生涯發展的AI互動系統。

歷史系四年級的張同學分享，在申請校學士的過程中，終於釐清自己想要的是什麼，他結合心理學、人工智慧與商業領域，並透過閱讀、實習和自我回顧找到熱情所在，「這段旅程讓我確信，學習不只是完成學分，更是打造理想人生藍圖的開始。」

人生 台師大

延伸閱讀

台師大推「校學士」自主彈性學習 13名學生通過審查

碩網上櫃 蜜月行情甜

祖克柏親自出馬！砸大錢搶24歲矽谷新星 4年薪酬飆破70億元

人工智慧聯盟修課人數不理想 國立大學推「修完一門課發1000元」

相關新聞

助培育運動人才！中山大學聘「桌球教父」莊智淵任副教授

國立中山大學延攬優秀體育人才加入教學團隊，今天宣布聘任「桌球教父」莊智淵擔任副教授一職。未來除體育課程，莊智淵也將指導中...

43％新生對未來迷惘 台師大推校學士13名學生入選

為培育具備跨領域能力的人才，國立台灣師範大學自113學年度起推動「校學士」，今年共收到16件申請案，最終13位學生獲得修...

台師大推「校學士」自主彈性學習 13名學生通過審查

為培育具跨領域能力的未來人才，台師大推動「校學士」，鼓勵學生設計自己的學習路徑，共收到16件申請案，最終13名學生獲得修...

校園新鮮事／屏東美和科大身障生 馬場工作被圈粉

屏東美和科技大學資源教室推動特殊生的職涯發展與就業力，帶身心障礙學生到不同職場體驗，其中馬場工作讓學生充滿驚奇，有學生直...

台師大解聘女足教練周台英 教部證實「已收函報」儘速審議

女足隊抽血案備受矚目，台師大7月25日完成教評會3級3審，決議將教練周台英「解聘，4年內不得聘任為教師」。教育部今天證實...

政大攜8校推「商管博士聯合培育計畫」 頂尖師資開放跨校修課

為強化商管領域博士班（PhD）培育品質，國立政治大學攜手國內8所頂尖大學，共同推動全台首創「台灣商管領域跨校博士生聯合培...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。