台師大推「校學士」自主彈性學習 13名學生通過審查

為培育具跨領域能力的未來人才，台師大推動「校學士」，鼓勵學生設計自己的學習路徑，共收到16件申請案，最終13名學生獲得修讀資格，將於114學年展開校學士學習旅程。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，根據台師大新生調查報告，約43%學生對未來感到迷惘；為協助學生走出迷惘、實現自我，台師大在教務長劉美慧帶領下，於113學年第2學期啟動「校學士學位制度」，展開跨域進階學習路徑，引導學生建立個人化的學習與職涯藍圖。

台師大校學士制度以跨域學習為核心，提供彈性的修課設計與學習路徑，包括修習4個學分學程，或1個輔系加2個學分學程，學生可依個人志向配置課程，打造自身學習藍圖；申請校學士前，學生可透過不同學系的探索課程和跨域講座，發掘潛能與興趣，逐步累積跨領域學習經驗。

台師大表示，校學士申請作業自今年3月線上說明會後正式啟動，共收到16件申請案，申請者來自文學院、教育學院、科技與工程學院、理學院、藝術學院，由審查小組進行書面審查與會議審查後，最終13名學生獲得修讀資格，將於114學年度展開校學士學習旅程。

獲得校學士修讀資格的台師大公領系胡姓學生分享，很多人在職涯選擇上會感到迷惘與焦慮，因此自己的校學士規劃書以AI、心理學與商業為核心，希望能製作一套個人探索自我與生涯發展的AI互動系統，協助用戶了解自身特質與價值觀，進一步成為具市場潛力的創業產品。

為協助學生，台師大也設立「跨領域學習規劃辦公室」，並組成跨域專家諮詢小組提供建議，供學生跨域學習時參考；當學生具備校學士身分後，也將結合業師制度，引導學生反思學習方向，評估個人發展與課程規劃的可能性，並將體驗式學習融入實習、專題或實作課程。

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