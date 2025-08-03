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校園新鮮事／屏東美和科大身障生 馬場工作被圈粉
屏東美和科技大學資源教室推動特殊生的職涯發展與就業力，帶身心障礙學生到不同職場體驗，其中馬場工作讓學生充滿驚奇，有學生直呼「馬好可愛，我以後要在這裡工作」。
據勞動部統計，約3成身障者在就業或勞動參與時遭遇困難，其中以工作時間或內容不適合自己最多，其次是找不到長期穩定的工作。美和科大資源教室因此規畫一系列職涯輔導課程與體驗活動，幫學生從探索到適配發展，逐步銜接職場。
美和科大每屆約有115到120名身心障礙學生，學習障礙及智能障礙占一半以上，而資源教室提供的輔導課程，包含性格特質分析、學職轉換能力培訓、企業參訪及多元職場體驗等。職場體驗安排多樣化職類探索，像到馬場洗馬、整理馬廄、餵馬；參訪冷凍食品工廠、資訊公司等。
資源教室表示，學校除安排職輔課程，也會安排生活課程、請講師教導如何打理門面等。
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