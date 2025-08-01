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台師大解聘女足教練周台英 教部證實「已收函報」儘速審議
女足隊抽血案備受矚目，台師大7月25日完成教評會3級3審，決議將教練周台英「解聘，4年內不得聘任為教師」。教育部今天證實，已收到台師大函報，將儘速審議。
台灣師範大學爆發女足教練周台英以扣學分威脅選手配合研究抽血，引起社會關注。教育部要求教評會重審，台師大分別於7月22日、23日召開系、院層級的教師評審委員會（教評會），但未公開決議。
台師大7月25日召開校級教評會，完成3級3審程序，並公告決議為「解聘，4年內不得聘任為教師」。理由包括持續性的霸凌行為，以及不符程序抽血的「權力不對等」關係。
今天是教育部給予台師大教評會2週期限的最後一天。教育部今天晚間向中央社記者表示，已於下午收到台師大函報教師解聘案，後續將依「教師法」及「教育部教師解聘不續聘停聘資遣專案審議小組設置要點」等規定，儘速審議辦理。
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