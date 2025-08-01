政大攜8校推「商管博士聯合培育計畫」 頂尖師資開放跨校修課

為強化商管領域博士班（PhD）培育品質，國立政治大學攜手國內8所頂尖大學，共同推動全台首創「台灣商管領域跨校博士生聯合培育計畫」，計劃近日獲教育部通過，將透過跨校機制整合師資、資源提升商管博士教育品質。政大副校長蔡維奇表示，希望博士生參與跨校修課總人次首年可達100人，後二、三年朝110、150人邁進。

蔡維奇指出，近年受業界影響，不少商管學院學生也傾向提前就業，就讀博士者較少。再者，台灣商管領域博士長期面臨跨校資源整合不足、國際化有限、研究能量分散等挑戰，優質教師多散佈於清大、成大、台大等校，且各校強項亦不同，如政大專精於財務金融，清大則以資訊科技管理為特長，希望利用該計畫集結資源。

蔡維奇表示，計畫邀集9所商管學院院長組成推動委員會，成員包括政大、台大、成大等多個學院院長，並由長榮大學院長林傑毓協助協調整合，確立課程架構與推動方向。

計畫課程分為核心管理次領域課程與國際新興議題課程兩項主軸，核心課程聚焦財務、會計、策略管理、人力資源管理等商管學院普遍設置且具研究基礎的領域；新興課程則針對「AI與企業策略」等前瞻主題，或進階研究方法課程，邀請國際級師資授課，協助博士生接軌國際潮流。

蔡維奇表示，目前規劃13門核心管理次領域與4門國際新興議題課程，但課程修讀也牽涉每間學校博士班修業規定，如部分學校並未開放跨校選課學分，或最多僅限3學分，但計畫9所學校都要開放各校博班生修課，開放幅度愈大，計畫才可能愈成功，但各校修訂學則還要假以時日，因此本學期先採試辦旁聽。

蔡維奇也說，國內教師以實體開課，由教師規劃如16周課程僅有3周需實體到課，多是安排如完成期末考；再者，計畫也規劃一年邀請3至4位國際教師來訪，並於寒暑假期間密集授課，協助本國博班生和海外學術圈連結，有利於未來出國進修等規劃。

114學年第一學期開設4門核心管理次領域課程，授課教師包括中央大學講座教授林基財、成大特聘教授黃華瑋、清大教授張元杰和謝英哲，以及中山大學特聘教授紀乃文。中興大學亦將於11月14至15日，邀請國際企業研究權威荷蘭Tilburg University教授Jean-François Hennart，開設兩天密集課程「Research Methodology and Academic Writing」，強化博士生研究方法與學術寫作。

蔡維奇也表示，計畫上路後每半年會由委員會召開會議，檢視推動狀況並適時修正。該計畫目前規劃以三年為期，由教育部補助一千萬，國內課程仰賴各校教師支持，中長期除盼持續邀請國際教師外，也盼連結如亞洲財務學會、亞洲管理學會等單位，以永續辦理為目。 政大副校長蔡維奇推動「商管博士跨校聯合培育計畫」，希望博士生參與跨校修課總人次首年可達100人，後二、三年朝110、150人邁進。圖／政大提供

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