成功大學文學院、管理學院、醫學院卸新任院長今天交接。校長沈孟儒主持監交及監誓。文學院新任院長歷史學系陳文松教授、管理學院新任院長統計學系蘇佩芳教授，醫學院新任院長內科學科鄭修琦教授。沈孟儒並贈紀念獎牌予卸任院長表達感謝。

沈孟儒感謝各界見證3個學院薪火相傳，感謝卸任院長過去卓越領導與無私奉獻，期許新任院長促進跨域整合，推動合作創新。他期待與各院長攜手合作，以開放心胸面對各種挑戰，創新思維迎接每個機遇，傳承「窮理致知」學術精神，發揚「敬業樂群」優良傳統，實踐「科學濟世」使命，讓成大更上一層樓，朝2031年百年目標邁進，成為大眾心目有價值品牌大學，為台灣、為世界培養優秀人才。

文學院新任院長陳文松日本東京大學總合文化研究科地域文化研究博士，專長台灣近代史、殖民政策史、日常生活史、區域研究。現歷史系教授兼任成大博物館副館長，曾任歷史系主任。他表示，文學院早已跨域合作，不再單打獨鬥，甚至要藉助AI開創新歷史篇章。成大所在的古都府城，在台灣歷史上承載著這片土地上獨特的人文、薈萃的文化。

管理學院新任蘇佩芳院長成大管理學院統計學系博士。專長統計資料分析、醫學大數據、臨床試驗設計、統計建模。現統計學系教授，曾任該系主任暨數據所所長。他指出，擔任院長不僅是肯定，更是一份責任，歷任院長卓越領導深耕經營，才有今天堅實的基礎與亮眼表現，她會繼續接任這個棒子，持續推動。成大治校理念：國際、跨域、合作、創新，日後將積極整合學院資源，推動以數據為基礎的治理架構，使管理學院在面對外部世界快速變化時，仍能穩健前行、靈活應對。

醫學院新任院長鄭修琦成大臨床醫學研究所博士，專長幽門桿菌治病機制分子研究、幽門桿菌除菌後預防胃癌成本效益、胃腸道微生物相在胃癌前病變角色研究、胃癌前病變內視鏡影像人工智慧輔助醫療診斷技術開發。現成大醫學院內科學科教授，曾任衛生福利部台南醫院副院長。

他表示，將持續以「醫學人文」，幫助學生在面對變動的醫療環境、做出正確的醫療決策並自我省思，成為國人「健康守護者」。成大醫學院是台灣唯一完整綜合型大學醫學院，將以此優勢建立具國際競爭力研究平台，吸引優秀年輕學者投入。研發積極與產業、政府、國際學術機構合作，讓醫學院師生研究成果落地應用，走向世界舞台。期待下一個10年將是兼具教學、創新、研究、卓越與社會價值的歷程。

成大文學、管理及醫學3學院卸、新任院長今交接。圖／校方提供 新任院長（左起）文學院長陳文松、管理學院院長蘇佩芳、沈孟儒校長、醫學院鄭修琦院長。圖／校方提供 成大文學、管理及醫學3學院卸、新任院長今交接。圖／校方提供

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