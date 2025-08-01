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大學校長交接 鄭英耀：組台灣隊迎AI與關稅挑戰

中央社／ 台北1日電

教育部今天舉辦國立大專校院校長聯合交接典禮，部長鄭英耀致詞勉勵校長們組成「台灣隊」，善用跨校合作，迎接AI、關稅和國際人才競爭的挑戰。

今天的聯合交接典禮中，3名新任校長為台北大學校長林道通、台北藝術大學校長劉錫權、台東專科學校校長邱垂昱；另有3名續任校長，包括台北護理健康大學校長吳淑芳、台灣體育運動大學校長許光麃、虎尾科技大學校長張信良。

教育部長鄭英耀致詞感謝校長們在台灣人才培育的關鍵時刻勇於承擔，台灣沒有太多的天然資源，靠的就是人才，不管是普通大學還是技專，總是扮演關鍵的支持力量。

鄭英耀提到，台灣面臨許多挑戰，近來因應美國關稅議題，特別預算中編列3年新台幣100億元，用於延攬師資和人才，藉此建構更大的支持力量。他強調，在產業全球布局的同時，無論本國籍、外國籍學者，只要夠優秀，都應更積極延攬。

他也說，隨著AI（人工智慧）快速發展，無論是哪一個領域，台灣都要思考如何快速培養AI人才。

另外，他也期許大專結合產業、區域資源，發展學校特色，避免過去習慣的「單打獨鬥」，而是要組成「台灣隊」，透過跨校、跨領域合作，讓新世代年輕人有更好的學習環境，教育的核心價值也不能打折。

國籍 鄭英耀 教育部

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