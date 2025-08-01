快訊

影／新莊箱屍命案重大突破！鷹眼隊擴大調閱 警方深夜突襲逮捕1嫌

聽新聞
0:00 / 0:00

修AI學程聯盟一門課獎千元 聯大作法惹議

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

台灣大專校院人工智慧學程聯盟（ＴＡＩＣＡ）修課人數一年來未臻理想。本報掌握，聯盟學校之一的國立聯合大學祭出修完一門聯盟課程，就發給一千元，修讀二門則頒發二千元，以此類推。

對此，教育團體和學界多認為不妥，一名私校高層直言，若課程需要用發錢來吸引學生，那就代表學生不是真的需要修讀該門課，也不適合該門課。

對此，聯合大學表示，該筆經費使用教育部高教深耕計畫，盼協助經濟弱勢學生，如提升電腦設備、購買算力以完成作業，本學期約七十位學生獲得獎勵。

不過外界質疑，既然是協助學生完成作業，為何是在課程修畢後才發給？校方僅回應，還是必須確定學生有取得學分。

至於學生是否檢具如經濟弱勢身份核實，以及如何確認該筆錢是用於課業？校方則坦言，無法確認學生身份是否真需補助，也無法確認學生是否用於電腦設備等補強，由於是新型課程，希望透過獎勵金推廣，但當推廣到一定程度，也許未來不再發放。

高教工會組織部主任林柏儀表示，學校選擇性針對某些課程發獎金，站在教育理念來看確實有爭議，畢竟教育講求培養能力，不應該是以附帶金錢作為回報。雖然以金錢為回報效果固然好，但會扭曲求知的本質，變成有獎金我才來，甚至可能排擠其他課程。

林柏儀談到，較常見的還是針對學業優異、特殊身份等給予補助，否則會讓外界質疑學校是為了配合中央業績才發獎金催讀，但課程的初衷也不應是回應中央業績，而是學生是否真有需求。

一名聯盟學校教師表示，聯盟數目已經擴大至五十五校，學生程度差異更大，想達成目標自然要用一些「方式」。不少私立學校確實有相對應的作法，畢竟之前ＴＡＩＣＡ還曾經口頭讚賞願提供獎勵金的學校。

延伸閱讀

人工智慧聯盟修課人數不理想 國立大學推「修完一門課發1000元」

促盧市府發錢？網傳「台中普發4萬」遭法辦 議員批：打壓言論自由

「談了什麼都不知道」關稅還沒出…930億補貼先上桌！網酸：發錢給人民沒錢

世大運／郭彥妤拿下跆拳道品勢金牌 新北將發63萬獎勵金

相關新聞

台大營隊食用外燴餐點疑食物中毒 18學員就醫

台灣大學今天晚間有流行歌唱營隊活動，不料晚間食用外燴餐點後，晚間近9時開始有營隊學員出現身體不適情況，疑似食物中毒；一開...

全校60棵樹達危險等級！東海大學樹倒壓毀車...法院判賠44萬

林姓女子將小客車停在台中東海大學校內停車格遭斷裂的榕樹砸毀，她以校方管理有疏失提告求償，東海大學主張，事前委由專業人士檢...

修AI學程聯盟一門課獎千元 聯大作法惹議

台灣大專校院人工智慧學程聯盟（ＴＡＩＣＡ）修課人數一年來未臻理想。本報掌握，聯盟學校之一的國立聯合大學祭出修完一門聯盟課...

AI學程聯盟 僅4至6成學生修畢

教育部政務次長葉丙成去年八月開始推動「台灣大專校院人工智慧學程聯盟」（ＴＡＩＣＡ），一一三學年第一學期共有廿五校參與，推...

旺宏金矽獎25周年 清華、陽明交大團隊奪鑽石大賞

有「電子電機界奧斯卡獎」之稱的「旺宏金矽獎—半導體設計與應用大賽」，今年適逢創辦25周年，在271件參賽作品中，清華大學...

宜大籌設學士後獸醫系 預計116學年度招生

東部欠缺獸醫專業人力，宜蘭大學已啟動籌備「學士後獸醫學系」，向教育部申請核准招生後，可望成為東部唯一的獸醫系，預計116...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。