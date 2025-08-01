AI學程聯盟 僅4至6成學生修畢

教育部政務次長葉丙成去年八月開始推動「台灣大專校院人工智慧學程聯盟」（ＴＡＩＣＡ），一一三學年第一學期共有廿五校參與，推出五門課程，不過根據審計部統計，五門課修課人次合計兩千多人次，但實際能夠修完課程並取得學分者，僅有四至六成。教團直言，聯盟學校專業橫跨各領域、學生程度不一，未因材施教，導致推行成效差。

根據審計部統計，ＴＡＩＣＡ一一三學年第一學期共推出五門課、開放五千三百個名額，供廿五校學生修讀，每一門課的修課人次，介於三二二人至五九○人次間，合計達二四六五人次，但實際修完課程，取得學分者，則介於一九○人次和三六八人次間。審計部也為此要求教育部，了解學生未完成課程的原因，持續精進。

成大教務長沈聖智觀察，由於是線上課程，聯盟開課教師無法配合學生程度停下來解惑，「通常就是一直教下去。」學生雖然可事後回頭聽非同步課程，但只要觀念卡住，聽不懂就是不懂，直接出現的狀況就是退課，僅四至六成學生取得學分，也在意料中。

沈聖智說，盟校學生也可能誤認課程是通識課，上課就會過，但實際上多是以培育高級工程師為目標。此外，聯盟擴大後，學生需求、期待各異，應針對不同背景學生設計適合的應用學程、協助跨域；再者，聯盟課程多，也應該給予各校行政支援。

中原大學教務長皮世明也表示，聯盟開課教師都是頂大老師，多依照原來的步調教學，不太會去考慮聯盟校間的程度差異，加上部分課程難度又是研究所標準，學生通過率可想而知。

皮世明也說，聯盟狀態是上頭要績效、下面執行端要品質，變成是目標遠大、執行困難。實際上，不同等級的學校，應要有不一樣的目標，協助投入不同程度的資源。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則說，聯盟學校專業橫跨各領域、學生程度不一，因材施教是最基本的道理，怎麼會覺得頂大開線上課程大家都會買單。再者，課程偏向理工人才專業課，想做專業又要搞聯盟衝人數，豈不是和目標相左。截至截稿前教育部無回應。

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