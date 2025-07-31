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台大營隊食用外燴餐點疑食物中毒 18學員就醫

聯合報／ 記者廖炳棋洪子凱／台北即時報導
台大流行歌唱營隊，今晚疑食用外燴餐點，導致學員疑食物中毒。記者廖炳棋／翻攝
台大流行歌唱營隊，今晚疑食用外燴餐點，導致學員疑食物中毒。記者廖炳棋／翻攝

台灣大學今天晚間有流行歌唱營隊活動，不料晚間食用外燴餐點後，晚間近9時開始有營隊學員出現身體不適情況，疑似食物中毒；消防局送醫共13人，分別為7男6女，意識都清醒，有5名學生已自行前往台大醫院就醫，營隊負責人在場，醫院正調查是否為食物中毒。

救護車送醫的5名學員中為1男4女，年齡15至19歲，分別送往台大、仁愛、北醫等醫院救治。 北市衛生局表示，目前尚未接獲醫院通報，會進一步稽查釐清，並採檢送驗，釐清原因。

台灣大學今晚有營隊活動學員，疑食用外燴餐點導致身體不適。記者許正宏／攝影
台灣大學今晚有營隊活動學員，疑食用外燴餐點導致身體不適。記者許正宏／攝影

食物中毒 台大醫院 台灣大學

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