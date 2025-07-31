旺宏金矽獎25周年 清華、陽明交大團隊奪鑽石大賞

有「電子電機界奧斯卡獎」之稱的「旺宏金矽獎—半導體設計與應用大賽」，今年適逢創辦25周年，在271件參賽作品中，清華大學團隊勇奪設計組鑽石大賞，陽明交通大學團隊獲頒應用組鑽石大賞，旺宏教育基金會董事長吳敏求表示，歷年來旺宏金矽獎的大獎得主，有成為大學教授、指導學生參賽，有人投身產業開發新技術，也有活躍於研究機構，這些人才在各自領域中發揮影響力，共同推動臺灣科技進步。

曾連續22年擔任評審並出任設計組召集人的國科會主委吳誠文，親自出席典禮，表達對產學攜手育才的肯定。他指出，他與金矽獎淵源深厚，第一屆即曾參賽，肯定旺宏董事長吳敏求25年前洞察先機、創立競賽平台，為台灣培育大量科技人才。他強調，面對全球半導體激烈競爭，台灣需更多人才支持產業發展，除聚焦製程技術，也應強化應用創新與內需市場，打造完整科技供應鏈，提升整體產業競爭力，引領台灣走向創新未來。

陽明交通大學團隊以「基於可程式化介電泳晶片的單細胞精準操控系統」贏得應用組鑽石大賞。成員賴林鴻、林文約、洪瑜辰、許先信結合生醫與AI，透過影像辨識、自動產生電場圖樣，精準細胞搬運與分類，並模擬藥物送達細胞過程，未來可應用於癌症免疫療法及藥物反應潛力，實現精準醫療的目標。

設計組鑽石大賞由清華大學團隊奪得，作品為「應用於中長距離傳輸之106.25-Gb/s PAM-4接收器於28奈米製程」。成員林彥博、謝武宏針對AI、5G與物聯網帶來的高速資料傳輸需求，這套藉由光訊號傳輸的光電整合系統，採用共同封裝光學元件技術，有效提升速度、降低功耗與延遲，為AI與3D晶片應用提供創新解方。

成功大學團隊跨足生醫領域，開發「結合邊緣運算與大型語言模型之跌倒預警與照護指引系統」，透過穿戴裝置與AI監測長者日常活動，提供跌倒風險評估與個人化照護指引。當偵測跌倒時，系統可觸發保護氣囊並自動通報，有效降低高齡者跌倒受傷風險。 清華大學電資學院徐碩鴻院長(左一)與獲獎同學合影。圖／旺宏教育基金會提供 挑戰下世代光共同封裝技術(CPO)，清華大學團隊作品「一個應用於中長距離傳輸之106.25-Gbs PAM-4接收器於28奈米製程」榮獲設計組鑽石大賞。圖／旺宏教育基金會提供 國科會吳誠文主委 (左二)及旺宏電子吳敏求董事長(右一) 聆聽應用組鑽石大賞作品陽明交通大學團隊展示可用於精準醫療的「基於可程式化介電泳晶片的單細胞精準操控系統」。圖／旺宏教育基金會提供

商品推薦