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亞洲大學讓學生接軌國際 聚焦資通訊、醫療人才

中央社／ 台中31日電

亞洲大學鎖定資通訊、醫療產業，與國際大廠產學合作，培養畢業即高薪就業人才，還有附屬醫院讓學生學用合一；另外，國際化計畫讓學生透過研修、交換生等途徑出國學習。

亞洲大學校長蔡進發今天接受中央社記者專訪表示，國際化是亞洲大學的DNA，國際化也應是大學本質及態度，校方過去幾年非常努力國際化，與國外很多名校簽署合作備忘錄，包含美國哈佛大學、麻省理工學院、史丹佛大學，每年送很多學生出國。

亞洲大學打造「亞大318」國際化計畫，讓學生具備中文、英文、程式語言3種語言能力，在學期間出國1次，並提供8種途徑出國，包含短期研修、交換生、雙聯學位、發表論文等；蔡進發說，透過8種途徑，盼4年內至少出國1次，包含到國外實習、當志工、交換生、發表論文或參加比賽等，因此每年有許多學生出國。

亞洲大學積極推國際化計畫，也參與僑委會今年舉辦的海外青年英語服務營，主辦單位今天即在台中市霧峰區亞洲大學辦理成果發表會。

蔡進發表示，學校很努力延攬具國際經驗師資，一所學校最重要就是師資與學生，有好老師，才能好好教育學生，亞洲大學師資都有國際經驗，其中有20多名師資獲「全球前2%頂尖科學家」肯定。

蔡進發說，亞洲大學也辦許多國際研討會，並創辦「諾貝爾大師論壇」，過去幾年邀請18名諾貝爾獎得主來校與學生演講、座談，透過諾貝爾獎得主分享人生、做學問態度、做人處事道理，對學生有很大啟發，多種國際化作為，使亞洲大學國際排名大幅提升。

亞大表示，英國高等教育調查機構QS公布2026年世界大學排名，亞大再進步百名，排名第711至720名間，全台第14名、私大排第3名、非醫大私大排第1名；美國新聞與世界報導2026年全球最佳大學排行，亞大排名全球第703名、全台第6、私大第2、非醫學大學私大第1，比去年進步42名，是「全台進步最多的大學」。

蔡進發也說，台灣重要產業包含資通訊產業，其中半導體技術領先全世界，還有醫療也是重要產業，亞洲大學針對資通訊、醫療產業發展系所特色，校內醫療相關科系學生參加國家考試通過率高於全國標準，甚至聽力暨語言治療學系通過率達100%，還有很多榜首是亞大學生，也就是經4年亞大求學，國考、就業都沒問題。

蔡進發也表示，校方15年前開始深耕半導體相關產學合作，除與趨勢科技公司、廣達電腦、上銀科技等國內大廠，也與世界知名的NVIDIA輝達、AMD超微半導體有實質合作，如AMD與學校合作研究計畫，因此，在醫療或資通訊產業，亞大畢業生就業沒問題且薪資高。

亞大表示，開設NVIDIA證照班1年多，累計學生取得NVIDIA國際AI證照破100張，是全國大專院校第1，另與亞馬遜雲端服務AWS設立「雲創學院」，已有113人取得證照，人數持續增加；因累積AI實力深厚，取得上百個國內外競賽獎項，打造AI產業就業即戰力，一畢業就是企業爭搶人才，在國外能拿到年薪7、8萬美元職位。

亞大說明，成立中部AI半導體基地、半導體產研專班，已培育上百名高階工程師，畢業後到蘋果、美國高通、美國新思科技、英國半導體、英特爾、台積電等世界知名大廠擔任工程師，學生成就優異。

亞大表示，亞大第2家附屬醫院、長照、生技、公托園區將於2026年11月啟用，將創造2500個工作機會，讓學生學用合一、畢業即高薪就業；亞大掌握時代脈動，求新、求變受學生肯定，在少子化環境中，亞大招生逆勢上揚，也吸引國際生願來亞大就讀。

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