快訊

民調／死亡交叉！賴總統施政過半不滿意 5成受訪者認為內閣應改組

南橫路塌土石無情奪一家5口人命 搜救員找到首具屍骸嘆：來遲了

張大春批劉駿耀「腦子裝屎」 釋憲限縮公然侮辱...更一審無罪確定

大學分發管道3.3萬名額 8月1日登記志願至多100個

中央社／ 台北31日電

114學年大學分發入學管道提供3.3萬個名額，8月1日上午9時至4日下午4時30分開放登記志願，每人至多可登記100個，8月13日公告分發結果。

大學入學考試中心於7月29日公布114學年分科測驗成績，包括各科的頂標、前標、均標、後標、底標等5項成績標準、各科成績人數百分比累計表，分科測驗成績可用來報名大學分發入學管道。

根據大學考試入學分發委員會資料，114學年大學分發入學管道共61校參與招生，總名額3萬3381個，各校系除了採計分科測驗成績，也能採計學科能力測驗或術科考試成績，總計有161種採計組合，各採計組合設定的最低登記標準都不同，最低的登記標準落在採計「英文、數學甲、化學」的組合，3科合計25級分就可登記。

大學考試入學分發委員會將於8月1日上午9時至4日下午4時30分開放網路登記志願，每人至多可登記100個志願，如未能於截止時間前完成所有確認程序並顯示志願表，視同「未完成登記分發志願」，不得以任何理由要求分發。

大學考分會提醒，登記志願須使用桌上型或筆記型電腦，不建議使用平板電腦或手機，考生應提早登入系統（https://www.uac.edu.tw），確認使用的電腦環境可順利登記志願，並預留足夠時間，以便遇到問題時可及時求助，完成網路登記分發志願後，不得以任何理由取消、更改志願或退費。

114學年大學分發入學管道將於8月13日公告分發結果，錄取名單系統開放至8月15日，考生可用身分證號碼查詢，錄取通知將由各錄取學校寄發，考分會不另行通知。

名額 網路 身分證 分科測驗

延伸閱讀

建臺學生分科測驗報錯考科 董事長：近期遴選校長

建臺學生分科測驗被報錯考科 苗縣府輔導選填志願

她苦惱大學該選牙醫系或醫學系？ 過來人給答案：這一行職業傷害多

114分發入學提供3.3萬名額 這3科考25級分就能登記分發

相關新聞

全校60棵樹達危險等級！東海大學樹倒壓毀車...法院判賠44萬

林姓女子將小客車停在台中東海大學校內停車格遭斷裂的榕樹砸毀，她以校方管理有疏失提告求償，東海大學主張，事前委由專業人士檢...

宜大籌設學士後獸醫系 預計116學年度招生

東部欠缺獸醫專業人力，宜蘭大學已啟動籌備「學士後獸醫學系」，向教育部申請核准招生後，可望成為東部唯一的獸醫系，預計116...

AI精準育種 屏科大先進表型農業實驗室揭牌

屏東科技大學先進表型農業實驗室昨揭牌，整合高光譜影像、3D重建、人工智慧分析與模擬環控系統，打造智慧農業研究平台，期建立...

國科會大專學生研究計畫 逢甲通過145件綜合私校第一

國科會最新公布114學年度「大專學生研究計畫」名單中，逢甲大學共有145件計畫獲得補助，在全國大專校院中名列第六，綜合私...

新北淡水聖約翰科大攜手元氣仁寶 共育長照人才

聖約翰科技大學與元氣仁寶長照社團法人正式結盟，雙方簽署產學合作協議書，共同推動長照專業人才培育及智慧照護創新發展。儀式由聖約翰科大唐彥博校長與元氣仁寶長照社團法人葉晉良董事長代表簽署，並邀請聖約翰科大董事會曾鴻鍊執行董事蒞臨見證，樂齡福祉與健康促進系師生及長照產業代表共同參與，現場氣氛隆重熱烈。

佛光大學大一新生學雜費全免 再推學程2.0鼓勵跨院學習

114分科測驗於昨日公布成績，各大學將於今年八月迎來一批新鮮人。佛光大學表示，近年致力推動跨域學習與國際交流，除了提供大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。