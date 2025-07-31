大學分發管道3.3萬名額 8月1日登記志願至多100個

114學年大學分發入學管道提供3.3萬個名額，8月1日上午9時至4日下午4時30分開放登記志願，每人至多可登記100個，8月13日公告分發結果。

大學入學考試中心於7月29日公布114學年分科測驗成績，包括各科的頂標、前標、均標、後標、底標等5項成績標準、各科成績人數百分比累計表，分科測驗成績可用來報名大學分發入學管道。

根據大學考試入學分發委員會資料，114學年大學分發入學管道共61校參與招生，總名額3萬3381個，各校系除了採計分科測驗成績，也能採計學科能力測驗或術科考試成績，總計有161種採計組合，各採計組合設定的最低登記標準都不同，最低的登記標準落在採計「英文、數學甲、化學」的組合，3科合計25級分就可登記。

大學考試入學分發委員會將於8月1日上午9時至4日下午4時30分開放網路登記志願，每人至多可登記100個志願，如未能於截止時間前完成所有確認程序並顯示志願表，視同「未完成登記分發志願」，不得以任何理由要求分發。

大學考分會提醒，登記志願須使用桌上型或筆記型電腦，不建議使用平板電腦或手機，考生應提早登入系統（https://www.uac.edu.tw），確認使用的電腦環境可順利登記志願，並預留足夠時間，以便遇到問題時可及時求助，完成網路登記分發志願後，不得以任何理由取消、更改志願或退費。

114學年大學分發入學管道將於8月13日公告分發結果，錄取名單系統開放至8月15日，考生可用身分證號碼查詢，錄取通知將由各錄取學校寄發，考分會不另行通知。

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