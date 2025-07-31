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全校60棵樹達危險等級！東海大學樹倒壓毀車...法院判賠44萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
東海大學。圖／報系資料照
東海大學。圖／報系資料照

林姓女子將小客車停在台中東海大學校內停車格遭斷裂的榕樹砸毀，她以校方管理有疏失提告求償，東海大學主張，事前委由專業人士檢測校內樹木，有60棵達危險等級，但校地廣闊無法一次全面維護；台中地院認為校方管理有欠缺，判應給付林44萬元，可上訴。

林女主張，她2024年5月28日將車停在校內停車格，卻遭路樹倒塌壓毀，且該樹木早已罹患病蟲害，樹木中心已經蛀蝕腐爛枯萎，認為東海大學未盡善良管理人維護義務，其管理有疏失，就車輛損失、代步交通及鑑定費，一共求償45萬6481元。

東海大學抗辯稱，當天降雨量72.5釐米，是該月最多雨一日，且逼近發布大雨特報80釐米，前一日台中也有震度2級地震，倒塌的榕樹是開闢前原生樹種，非人為種植的景觀樹，校方無任何造成林女損害的設置行為，且該樹木傾倒因大雨、地震不可抗力因素。

東海大學也說，每年都請農業部林業試驗所來檢測樹木，但校內樹木多、範圍廣，無法一次性大範圍同步修剪，2021年起也由景觀系、生科系教師協助讓學生結合課程做林相調查，建置樹木管理系統，並委由專業人士評估校內樹木腐朽與危險等級。

校方指出，2024年止已檢測180多棵樹，達危險等級有60棵，因校地廣闊尚未預防到該樹，但已經盡所能從事全校區樹木照養及安全維護，主張駁回。

台中地院查，倒塌的榕樹在東海大學內，由校方執掌管理維護，其注意義務不因該樹究竟是原生，還是人為種植而有所不同，另勘驗發現樹木斷裂處發黑，確有遭蟲蛀中空，且鄰近馬路、停車格，若傾倒很容易壓到人。

中院根據校方委託試驗計畫報告，發現就樹木是否遭病蟲害，本就是校方定期巡檢、風險控管項目之一，認為其管理確有欠缺，就車輛毀損、代步費等，一共判東海大學應給付林女44萬3981元。

給付 停車格 東海大學

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