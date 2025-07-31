全校60棵樹達危險等級！東海大學樹倒壓毀車...法院判賠44萬
林姓女子將小客車停在台中東海大學校內停車格遭斷裂的榕樹砸毀，她以校方管理有疏失提告求償，東海大學主張，事前委由專業人士檢測校內樹木，有60棵達危險等級，但校地廣闊無法一次全面維護；台中地院認為校方管理有欠缺，判應給付林44萬元，可上訴。
林女主張，她2024年5月28日將車停在校內停車格，卻遭路樹倒塌壓毀，且該樹木早已罹患病蟲害，樹木中心已經蛀蝕腐爛枯萎，認為東海大學未盡善良管理人維護義務，其管理有疏失，就車輛損失、代步交通及鑑定費，一共求償45萬6481元。
東海大學抗辯稱，當天降雨量72.5釐米，是該月最多雨一日，且逼近發布大雨特報80釐米，前一日台中也有震度2級地震，倒塌的榕樹是開闢前原生樹種，非人為種植的景觀樹，校方無任何造成林女損害的設置行為，且該樹木傾倒因大雨、地震不可抗力因素。
東海大學也說，每年都請農業部林業試驗所來檢測樹木，但校內樹木多、範圍廣，無法一次性大範圍同步修剪，2021年起也由景觀系、生科系教師協助讓學生結合課程做林相調查，建置樹木管理系統，並委由專業人士評估校內樹木腐朽與危險等級。
校方指出，2024年止已檢測180多棵樹，達危險等級有60棵，因校地廣闊尚未預防到該樹，但已經盡所能從事全校區樹木照養及安全維護，主張駁回。
台中地院查，倒塌的榕樹在東海大學內，由校方執掌管理維護，其注意義務不因該樹究竟是原生，還是人為種植而有所不同，另勘驗發現樹木斷裂處發黑，確有遭蟲蛀中空，且鄰近馬路、停車格，若傾倒很容易壓到人。
中院根據校方委託試驗計畫報告，發現就樹木是否遭病蟲害，本就是校方定期巡檢、風險控管項目之一，認為其管理確有欠缺，就車輛毀損、代步費等，一共判東海大學應給付林女44萬3981元。
▪114分科測驗成績今日公布 五標、級分人數累計表這裡查
▪分發入學補教估台大醫門檻5科288級分 首加考數乙一類組落點難估
▪114分科測驗成績公告 數甲、物理頂標近3年最高
▪台師大最終校級教評會過關 周台英解聘、且4年不得聘任為師
▪大考中心認命題「不夠周延」分科測驗歷史科第14題全面送分
▪分科測驗違規審議 考生答案正確「畫笑臉、寫辛苦了」違規慘遭扣分
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言