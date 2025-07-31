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AI精準育種 屏科大先進表型農業實驗室揭牌

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東科技大學校長張金龍（左）、農園生產系助理教授鍾興穎（中）與捐贈儀器設備的台灣海博特董事長張簡慶賓（右）昨出席揭牌典禮並參觀實驗室。記者劉星君／攝影
屏東科技大學校長張金龍（左）、農園生產系助理教授鍾興穎（中）與捐贈儀器設備的台灣海博特董事長張簡慶賓（右）昨出席揭牌典禮並參觀實驗室。記者劉星君／攝影

屏東科技大學先進表型農業實驗室昨揭牌，整合高光譜影像、3D重建、人工智慧分析與模擬環控系統，打造智慧農業研究平台，期建立大數據資料庫，助力業者快速找到適合育種的品種導入產業，成為台灣AI農業發展重要推手。

屏科大農學院獲台灣海博特公司捐贈表型感測儀器與智慧農業設備，能建立大數據收集資料，強化智慧農業研究量能，讓業者從中分析，增加產品的競爭力。

屏科大農園生產系助理教授鍾興穎說，先進表型農業實驗室可達到多氣候模擬狀態，在不同的氣候條件下觀察植物，之後透過高光譜影像了解植物生理；未來可以鏈結AI人工智慧或大數據，達到數位雙生、數位模型或是自主溫室、精準育種等目標。

「捐贈設備盼能回饋學校、培養人才」，海博特董事長張簡慶賓以蘭花為例，指蘭花業者希望種出雙梗，可透過相關儀器設備的技術調控分析，建立大數據資料庫，抓出最佳條件應用，以提高競爭力。

屏科大校長張金龍說，智慧農業的發展，需要跳脫傳統思維，這套先進的表型感測儀器與智慧農業設施，能透過高階設備精準掌握作物生理與環境條件，推動農業數據化與自動化，對屏科大農學院來說是重大助力，期許這間實驗室成為智慧農業的核心基地。

AI 農業 屏科大 人工智慧

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