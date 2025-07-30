快訊

已請假2個月！葉丙成涉洩性平案學生個資 調查再延至8月22日

炒作當配方、凋零成必然？揭日本高級生吐司的盛衰記

不只肝臟問題？沈玉琳健康亮紅燈 傳與1疾病有關「進加護病房」

新北淡水聖約翰科大攜手元氣仁寶 共育長照人才

觀天下／ 記者廖品涵／淡水報導
聖約翰科大與元氣仁寶攜手，引領台灣長照服務邁向更高品質與更智慧化的發展。 圖／紅樹林有線電視提供
聖約翰科大與元氣仁寶攜手，引領台灣長照服務邁向更高品質與更智慧化的發展。 圖／紅樹林有線電視提供

聖約翰科技大學與元氣仁寶長照社團法人正式結盟，雙方簽署產學合作協議書，共同推動長照專業人才培育及智慧照護創新發展。儀式由聖約翰科大唐彥博校長與元氣仁寶長照社團法人葉晉良董事長代表簽署，並邀請聖約翰科大董事會曾鴻鍊執行董事蒞臨見證，樂齡福祉與健康促進系師生及長照產業代表共同參與，現場氣氛隆重熱烈。

元氣仁寶長照社團法人董事長葉晉良說，這次合作為期3年，雙方將以「產業實務與學術研究並重」為核心，在長照人才培育、實習就業、智慧科技應用等面向展開深度合作。未來元氣仁寶將提供聖約翰科大樂齡系學生獎助金、實習及就業機會，並透過日式精緻照護與台灣智慧醫療科技的結合，提升長照服務品質，為社會儲備更多專業高齡照護人才。

唐彥博校長指出，「元氣仁寶長照社團法人」由日本元氣集團與台灣仁寶公司共同設立。日本元氣集團深耕長照領域逾30年，設有80多家長照機構、多所醫療院所及醫事專門學校，累積豐富實務經驗，在日本享有盛名；仁寶公司則以「仁寶 i 照護」平台切入智慧照護領域，應用AI與大數據技術協助上千家長照機構進行資訊化及智慧化管理。雙方攜手聖約翰科大，將充分整合教育與產業資源，為台灣長照產業注入新能量。

「此次簽署象徵校方積極深化產學合作的承諾。」聖約翰科技大學期待藉由雙方攜手，共同培育兼具專業知識與實務能力的長照人才，讓學生畢業後能無縫接軌產業需求，並引領台灣長照服務邁向更高品質與更智慧化的發展。

長照 法人 日本

延伸閱讀

彰化伸港衛福大樓116年完工 提供全齡照護服務

方仰寧接任新北警局長　侯友宜期許持續打拚治安

鴻海、仁寶 優選逾90天

仁寶率隊拚「永續」獲第11屆公司治理評鑑前5%佳績

相關新聞

新北淡水聖約翰科大攜手元氣仁寶 共育長照人才

聖約翰科技大學與元氣仁寶長照社團法人正式結盟，雙方簽署產學合作協議書，共同推動長照專業人才培育及智慧照護創新發展。儀式由聖約翰科大唐彥博校長與元氣仁寶長照社團法人葉晉良董事長代表簽署，並邀請聖約翰科大董事會曾鴻鍊執行董事蒞臨見證，樂齡福祉與健康促進系師生及長照產業代表共同參與，現場氣氛隆重熱烈。

佛光大學大一新生學雜費全免 再推學程2.0鼓勵跨院學習

114分科測驗於昨日公布成績，各大學將於今年八月迎來一批新鮮人。佛光大學表示，近年致力推動跨域學習與國際交流，除了提供大...

元智大學攜美國伊利諾理工學院 推動雙聯學位、交換計畫

元智大學今日與美國伊利諾理工學院（IIT）遠端連線，由校長廖慶榮與伊利諾理工學院校長Raj Echambadi代表簽署雙...

監委齊批占地為王 監院通過糾正教育部、台北大學

國立台北大學大部分校舍及師生已遷至新北三峽校區，台北校區卻有眾多BOT案，引發外界質疑。眾多監委指出，北大遷校時就承諾要...

每天渾渾噩噩、對課業絕望！大學生崩潰求問：高中學歷能做什麼工作？

在大學學歷幾乎成為基本門檻的今天，仍有部分學生在求學...

暑假過一半一片空白…碩士新生焦慮「該讀什麼」 過來人勸：拜託去玩

7月已到尾聲，代表學子們的快樂暑假已經過去一半了，一名剛考上研究所的新生詢問暑假讀書計畫該如何安排，卻得到不少回覆要他好好把握時間玩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。