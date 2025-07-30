新北淡水聖約翰科大攜手元氣仁寶 共育長照人才
聖約翰科技大學與元氣仁寶長照社團法人正式結盟，雙方簽署產學合作協議書，共同推動長照專業人才培育及智慧照護創新發展。儀式由聖約翰科大唐彥博校長與元氣仁寶長照社團法人葉晉良董事長代表簽署，並邀請聖約翰科大董事會曾鴻鍊執行董事蒞臨見證，樂齡福祉與健康促進系師生及長照產業代表共同參與，現場氣氛隆重熱烈。
元氣仁寶長照社團法人董事長葉晉良說，這次合作為期3年，雙方將以「產業實務與學術研究並重」為核心，在長照人才培育、實習就業、智慧科技應用等面向展開深度合作。未來元氣仁寶將提供聖約翰科大樂齡系學生獎助金、實習及就業機會，並透過日式精緻照護與台灣智慧醫療科技的結合，提升長照服務品質，為社會儲備更多專業高齡照護人才。
唐彥博校長指出，「元氣仁寶長照社團法人」由日本元氣集團與台灣仁寶公司共同設立。日本元氣集團深耕長照領域逾30年，設有80多家長照機構、多所醫療院所及醫事專門學校，累積豐富實務經驗，在日本享有盛名；仁寶公司則以「仁寶 i 照護」平台切入智慧照護領域，應用AI與大數據技術協助上千家長照機構進行資訊化及智慧化管理。雙方攜手聖約翰科大，將充分整合教育與產業資源，為台灣長照產業注入新能量。
「此次簽署象徵校方積極深化產學合作的承諾。」聖約翰科技大學期待藉由雙方攜手，共同培育兼具專業知識與實務能力的長照人才，讓學生畢業後能無縫接軌產業需求，並引領台灣長照服務邁向更高品質與更智慧化的發展。
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