暨大與原文會合作簽MOU 中部新聞中心將進駐校園

為培養原住民青年人才，促進原民媒體在地化，國立暨南國際大學與原住民族文化事業基金會簽署產學合作備忘錄（MOU），除強化雙方在文化、教育、產業合作，原文會更規畫將中部新聞中心遷入暨大校園，並建立平台開設媒體實務課程。

暨大校長武東星指出，暨大推動多元文化教育，深耕原民文化傳承與發展為其中一環，因此與原文會簽署MOU深化文化、教育、產業等合作，尤以原住民族媒體發展為核心，著眼於媒體在地化與青年人才培育，共構打造媒體學習觀摩場域。

原文會規畫將中部新聞中心遷入暨大校園，結合該校對原民學術研究、文化推廣及學生資源等建立集教育、實務與文化於一體的育成平台，開設新聞採編、影音製作及文化內容發想等媒體實務課程，成延攬原民青年進入媒體領域的重要場域。

原住民族文化事業基金會董事長瑪拉歐斯，藉由媒體實務課程讓學生深入理解媒體運作與文化敘事邏輯，從中拓展傳播素養與公共參與能力；而埔里是台灣的中心點，未來的製播與人才培育上，都可以往南往北延伸，進而達成媒體在地化。

原文會強調，非常看重此次與暨大的雙向互動，希望為原住民族媒體注入新活水，培養未來發展的關鍵人才，提升中部新聞中心的營運能量與在地服務功能，未來在電視、廣播頻道或藝術文化部門，雙方將展開更緊密、多樣具深度的合作項目。

暨大表示，透過雙方合作促進教育機構與公共媒體部門更緊密的長期夥伴關係，後續將進行各式藝文活動、培訓課程與文化合作計畫，共同提升族群議題公共能見度，為原民文化當代表述與創新實踐挹注新動力，讓文化扎根於教育走進社會。 國立暨南國際大學與原住民族文化事業基金會簽署產學合作備忘錄，原文會規畫將中部新聞中心遷入暨大校園。圖／暨大提供 國立暨南國際大學深耕原民文化傳承與發展，擁有全國唯一座落於校園內、具合法使用執照的排灣族石板屋。圖／暨大提供

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