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佛光大學大一新生學雜費全免 再推學程2.0鼓勵跨院學習

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
佛光大學暑期海外實習比例全國第九，東部地區第一，前往歐洲、美洲、澳洲與亞洲等多個國家展開海外實習，開拓跨域與跨文化的學習場域。圖／佛大提供
佛光大學暑期海外實習比例全國第九，東部地區第一，前往歐洲、美洲、澳洲與亞洲等多個國家展開海外實習，開拓跨域與跨文化的學習場域。圖／佛大提供

114分科測驗於昨日公布成績，各大學將於今年八月迎來一批新鮮人。佛光大學表示，近年致力推動跨域學習與國際交流，除了提供大一新生學雜費全免，也積極推動學程2.0制度，鼓勵學生跨院、跨領域，成為跨域整合人才。

佛光大學表示，今年提供大一新生全面免繳學雜費，大二至大四則由政府與校方各補助3.5萬元，學生四年下來總繳費不超過10萬元，減輕就學負擔，落實教育機會均等。

佛大也指出，因應產業趨勢，學校也積極導入AI與數位創新課程，今年分發入學招生學系包含建築學程、傳播系、資訊系、歷史系、語文系、社工系、心理系、公事系、管理系、經濟系、樂活系及蔬食系，且根據Research.com最新「2025年台灣電子與電機工程最佳大學排名」，佛大名列全台第11名，研究與教學優異表現，學校也推動「學程2.0」制度，鼓勵學生跨院選課發展多元能力，培養跨域整合人才。

此外，佛大也談到，也給予學生第一年住宿保證，針對弱勢生更設有多項生活補助、多項獎學金機制，又學校也配合教育部學海系列計畫，鼓勵學生參與海外實習與交換。佛光山於全球有306個道場與企業資源，可做為學生後盾，協助建立就業與職涯連結，提供學生多元實作與發展機會。

佛光大學日前入圍國際Edu RANK世界大學排名，為台灣私立大學第25名，透過佛光山全球道場網絡與佛光山教團系統大學資源，建構安全具規模的海外交流平台，近三年海外交流人次突破400，出國進修比率居全國第16，並連續蟬聯東部第一。

佛光山 佛光大學 114分科測驗

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