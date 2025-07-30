元智大學攜美國伊利諾理工學院 推動雙聯學位、交換計畫

元智大學今日與美國伊利諾理工學院（IIT）遠端連線，由校長廖慶榮與伊利諾理工學院校長Raj Echambadi代表簽署雙邊合作備忘錄，雙方將共同推動國際學術交流、跨國研究合作與人才培育。

根據雙方合作備忘錄，雙方將於學術研究、課程共授、學生交換、雙聯學位等計劃展開合作，並透過教師與學生雙向交流、聯合研究等形式深化連結，雙方也將規劃如2+2學士學位學程與1+1碩士學位學程等方案。

IIT校友、元智大學校長廖慶榮表示，IIT有高比率、將近50%的外籍生，也是少數能於印度核准設校的美國學校，擁有高度的國際連結；而元智大學也是台灣擁有高比率外籍生的綜合型大學，近年致力於國際化，希望透過本次與IIT簽署備忘錄，尋求更緊密的師生合作，也盼為教師、學生尋求更寬廣的國際舞台。

另外，元智大學也於2023年啟動「千人出國計畫」，並結合民間與教育部學海計畫獎助學金，鼓勵學生赴海外姐妹校或合作機構修讀課程、參與實習。

元智大學副國際長尤淨纓表示，元智大學於全球40國和地區已建立逾300合作夥伴、簽署逾500項學術交流協約。透過千人出國計畫，學生可赴如澳洲阿德雷德大學、美國明尼蘇達大學，於一年國內、一年在國外取得雙聯碩士；又計劃也讓學生寒暑假赴加拿大卡加利大學、韓國高麗大學，確實增進英文能力。

尤淨纓也提到，元智大學近年外籍生佔比也隨之增加，113學年外籍生占比已達12%，包括學位生與交換生共1079人，外籍教師占比也達10%。外籍生最大生源國仍是越南，其次為日本。又日本學生以學位生居多，多鎖定就讀半導體相關領域科系，近年已有數名日本學生歸國後錄取台積電於熊本縣設立的子公司JASM。

商品推薦