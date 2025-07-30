監委齊批占地為王 監院通過糾正教育部、台北大學

國立台北大學大部分校舍及師生已遷至新北三峽校區，台北校區卻有眾多BOT案，引發外界質疑。眾多監委指出，北大遷校時就承諾要將地交由教育部統籌規畫使用，台北校區使用率也低，如今卻占地為王，教育部也未堅持立場，有失督飭立場，監院教文委員會近日已通過審議，糾正北大及教育部。

台北大學遷校至新北三峽校區多年，台北校區目前肩負教育推廣、夜間部等業務。監委施錦芳、范巽綠、賴鼎銘今開記者會指出，當初教育部規原國立中興大學法商學院台北校區遷校區，校方於民國77年承諾會將地給教育部統籌規畫使用，時任教育部長毛高文也說北大台北校區不宜保留，但北大後來竟然反悔，推翻先前會議結論，「如此沒有信守承諾。」

施錦芳說明，台北校區使用率目前過低，但北大竟為避免土地遭收回，將民生及建國校區以「產學合作」名義辦理BOT案，其中民生校區更是想以「校友會館」名義做一般旅館使用，建國校區則是「產學合作」名義蓋起現代化大樓，問題這些真的符合大專教育用途嗎？

施錦芳指出，從資料顯示，兩校區BOT案收入僅占該校全年收入2.93%至5.29%，不符合效益。范巽綠也說，合江校區是原本的學生宿舍，但目前給北大相關人員使用僅175人，其餘都出租給某私立高職做宿舍使用，人數高達1141人，完全不合理。

施錦芳提到，教育部規定大學推動BOT案須經多項程序認定「文教設施」，但教育部審查北大BOT案時，僅將專家疑慮與建議併附於回復北大之公文，請該校「參考」、「釐清妥處」便同步認定興建項目屬「文教設施」，顯有不當，整起事件上，教育部、北大均有違失。

監委們表示，現在台北建國校區BOT案已經都蓋起來了，這麼大的樓地板面積，未來如何符合做文教使用？將會是未來監督重點，北大會這樣做，還有沒有其他大學有類似情況？教育部應該整體盤點。事實上，國立大專9案BOT中有4案興建「外賓住宿會館」，顯非教學研究直接相關，教育部應釐明「文教設施」認定原則，以避免爭議。

監察院表示，北大台北民生及建國校區BOT案疑涉開發不當，經監委施錦芳、范巽綠、賴鼎銘調查，監察院教育及文化委員會於民國114年7月10日審議通過糾正北大及教育部。 國立台北大學台北民生校區，已經規畫相關BOT案。圖／監察院提供

商品推薦