文化大學將打造光電風雨走廊 結合太陽能與校園美學

中國文化大學今天表示，未來將打造光電風雨走廊，整合太陽能發電及遮風避雨功能，還將建置全天候太陽能球場和宿舍屋頂太陽能系統，希望成為永續智慧校園的典範。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，因應近年高教環境變化，許多大學改造校園環境來強化招生吸引力；中國文化大學也獲教育部核准「光電風雨廊帶建置計畫」，不僅是北台灣大學校園首見，也融合國家再生能源政策與校園特色。

未來兩年內，文化大學將啟動3大重點建設，包括串連教學館樓群的光電風雨走廊，整合太陽能發電及遮風避雨功能，搭配既有的空中與地下走廊，讓師生便利且舒適地通行；還將建置全天候太陽能球場，不論艷陽或驟雨，運動都不設限；宿舍屋頂太陽能系統則讓綠能進入生活。

文大說明，光電走廊設計融合中國傳統建築元素，與校園建築天際線自然對話，不破壞原有風貌；籃球場與排球場加蓋棚架式太陽能板，不僅遮陽避雨，更轉化為清潔能源來源，也能作為等候校車接駁的庇蔭空間；學生宿舍則透過光電系統建置與隔熱設計，預計夏季室內溫度可降3至5度，並提供屋頂更多使用可能，如晾衣、休憩與簡易戶外活動。

為落實低碳永續校園願景，文大指出，未來光電廊帶建置計畫建置完成後，預估文大校內每年可減碳300公噸以上，相當於種植近4萬棵樹木的環境效益，展現文化大學對環境責任與教育品質的深刻承諾。

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