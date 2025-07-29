每天渾渾噩噩、對課業絕望！大學生崩潰求問：高中學歷能做什麼工作？

在大學學歷幾乎成為基本門檻的今天，仍有部分學生在求學過程中感到迷失和倦怠。近日，有網友在網上PO文求助，直呼自己「大學真的讀不下去了」，並詢問「高中學歷能做什麼工作？」

一名網友在Dcard上發文，坦言自己對學習缺乏動力，甚至開始抗拒上課與閱讀，生活宛如「行屍走肉」。原PO目前考慮休學一至兩年，並考慮嘗試工廠作業員、餐飲業、飲料店、家教等工作，以賺取生活費並重新思考人生方向。原PO還透露自己有輕微憂鬱症，每天渾渾噩噩更加焦慮，希望廣大網友可以給予建議或推薦工作。

貼文一經發出便引發熱議，網友紛紛留下建議，「去學一技之長，烹飪、修水電、修冷氣、理髮，這些薪水都是由低最後累積經驗會變高的」、「休學的話，要不要去當互惠生或打工度假？反正都要賺錢不如出國賺？」、「建議技術類的，比如水電、裝潢、土木，或能讓你啟發思考的、你有興趣的」、「休學轉換心境是不錯，不過建議要先規劃好，否則期間一樣虛無的度過，你會更難受迷茫」。

也有人站在現實考量，「反正都在迷茫，你應該邊讀完，邊思考人生，畢業後多半還是這狀況，但至少有學歷」、「如果沒有什麼專長的話，建議還是讀完大學吧！這年頭高中學歷要找工作很吃虧」、「我的建議是唸完大學，至少白領類的基本都有門票」。

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