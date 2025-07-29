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AI教育向下扎根 東吳營隊邀高中生體驗輝達設備

中央社／ 台北29日電

東吳大學與輝達（NVIDIA）合作成立「智慧創新AI學習中心」，並於暑假舉辦高中資訊教學營，邀請北部3所高中學生搶先體驗輝達的先進設備。

東吳大學今天發布新聞稿指出，高中資訊教學營由東吳巨量資料管理學院主辦，以智慧分析、資料視覺化及Kebbi凱比機器人為主題，共規劃3梯次，7月28日至29日與內湖高中合作、8月4日至5日與永平高中合作、8月25日至26日與陽明高中合作。

教學營由東吳巨量資料管理學院的AI種子學生擔任講師，設計以實作為導向的課程內容，協助高中生從認識資料結構出發，學習基本資料分析技巧與視覺化圖表呈現，進而運用所學進行智慧分析與問題解決；課程也導入Kebbi凱比機器人互動開發平台，讓學生親自動手設計對話與情境模組，提升對AI應用的理解與實踐能力。

東吳巨量資料管理學院院長金凱儀表示，智慧創新AI學習中心於4月30日舉辦啟用典禮後，先進設備除了開放校內學生運用，也希望讓AI教育向下扎根，因此規劃向高中生開放，協助AI教育初探，暑假營隊只是開端，未來將深化與高中合作交流，培育更多對AI有興趣的學生。

東吳大學提到，教學營結合理論與實作，協助學生建立AI與大數據應用的基礎能力，更鼓勵高中生勇於嘗試，投入跨領域學習與創意實作。東吳也同步舉辦「114年Kebbi凱比機器人創新教案競賽」，邀請高中生組隊踴躍設計創意教案，爭取高額獎金與豐富獎品。

東吳大學

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