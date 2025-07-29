培育潛力半導體人才 科林研發以「沉浸式AI科學營」栽培STEM學生
美國知名半導體大廠科林研發（ Lam Research ）科林研發宣布，近日攜手學術機構於新竹舉辦首屆「半導體AI科學營」，邀請20位學業表現優異的學生參與。營隊以實作專題與沉浸式學習的方式，讓學生深入探索電子電路學、半導體製程工程與智慧車等現代科技的基礎，並培養小論文科學寫作與簡報發表的能力，從動手實驗到溝通表達，建立完整學習歷程。
「半導體AI科學營」開放報名後便吸引超過百位高中與高職生申請，展現學生們對STEM和科學研究的積極熱忱。經由學業成績、自傳與讀書計畫、個人特殊經歷分享與推薦函等層層甄選下，最終評選出 20位表現傑出的學生，免費參與由科林研發全額贊助的五天營隊課程。
此營隊由科林研發台灣技術訓練中心攜手清華大學與新竹科學園區實驗高中組成專業講師團隊授課，為參與學生奠定堅實的學術基礎並提供產業實務觀點。另外，學生也參與模擬真實工程情境的個人與團隊任務，從科技核心概念延伸至實務應用，不僅及早認識半導體產業樣貌，更全面培養技術能力、批判思維與溝通表達等技能。
從小組學習競賽到研究提案簡報，「半導體AI科學營」引導學生掌握科學研究的完整流程，包括「發現問題」、「規劃與研究」以及「表達與分享」。除了提供學術成長的機會外，營隊也模擬大學學習情境，幫助學生提前體驗高等教育的學習模式。
科林研發台灣區總經理郭偉毅表示，藉由贊助實作導向的教育活動，科林研發持續培育未來產業所需的專業人才，以因應未來半導體產業的長遠發展。
郭偉毅表示，這次獨具特色的沉浸式科學營圓滿落幕，展現科林研發對於培育新世代STEM人才的持續關注。這場活動不僅是知識的傳遞，更是一段科技探索之旅，突破傳統教育框架，透過好奇心驅動和啟發式學習，激勵高中生成為未來的創新者。
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