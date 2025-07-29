暑假過一半一片空白…碩士新生焦慮「該讀什麼」 過來人勸：拜託去玩
7月已到尾聲，代表學子們的快樂暑假已經過去一半了，一名剛考上研究所的新生詢問暑假讀書計畫該如何安排，卻得到不少回覆要他好好把握時間玩。
一名網友在Dcard發文表示，自己考上研究所之後，整個7月都在打工跟耍廢，突然驚覺暑假剩一半了，但都沒有讀書，不過有預計年底要考多益，現在在上多益課程。原PO在留言區補充，本來7月就是想讓自己休息，只是過太爽導致焦慮，8月則是在猶豫要先安排研究所的讀書計畫還是國考，便上網詢問大家在上研究所前的暑假都在讀什麼？也詢問自己應該要把考研時期沒補完的漏洞補完，還是該開始看自己感興趣的文章？
不少人都建議趁還有時間趕快玩，「要出國趁現在，開學後時間不是自己的」、「之後要去成大電通，老師是跟我說你趁著暑假好好爽，之後開學前一兩週再搬東西進實驗室就好，一樣兩年能畢業」、「不差一個月，拜託去玩」、「我去歐洲玩一個月，以後沒辦法去這麼久」、「早進不會早畢業，先爽再說」。
也有人分享自己的經驗給原PO，「還沒開學直接被實驗室綁架了，但這樣也好，開學才不會手忙腳亂」、「也可以先問教授，有沒有什麼工具要先熟悉的」、「我會選多益或國考吧，當初開學前我也都還在忙工作」。
還有人針對原PO的情況認真分析，「我感覺不論是研究所還是考試，你就看哪個你看比較順眼去準備就好了，畢竟你現在處於暫時沒有考試壓力的狀態，你很可能讀不順就放棄然後怠惰了。之後讀書節奏抓起來，你自然就會比較好切換要看研究所還是考試了」。
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