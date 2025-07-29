近三成8年級生想重選大學科系 專家：打破一系念到底思維

大學「分科測驗」成績於29日正式公布，成績通知單同步寄發，各科五標成績也已對外揭曉。考生自即日起至8月1日止，可申請複查成績。根據1111人力銀行的調查數據顯示，有多達三分之二的八年級上班族有「學非所用」狀態，近三分之一表示，如果重讀大學想要重新選系，說明了當今職場生存技能與在校所學知識並非絕對正相關。

1111人力銀行學生職涯顧問陳坤平提醒，同學不應再以傳統「一個系念到底」的思維看待升學選擇，反而應更靈活運用學校資源，從課程設計、學程規劃、學習機會等面向深入評估，找到最適合自己的學習路徑。多一分理解，或許就多一個進入理想學校的機會。

今年分科入學競爭激烈，建議考生在選填志願時應掌握兩大原則：「選項變多、視野打開」。陳坤平提醒，務必多填志願，建議可填滿50至60個志願，爭取更多入學機會；此外，也要密切關注各校缺額，不可單憑分數高低評估志願順位。

陳坤平進一步表示，選校時應深入了解各校學制特色。像是部分大學提供「雙主修與輔系」制度，讓學生能在在校期間修習兩個科系，畢業時可取得雙學位；另有「不分系入學」制度，學生可在大一探索學習興趣，待大二再依志向分流；部分學校甚至設有「A進B出」制度，學生雖從A系入學，只要修滿B系規定學分，即可由B系畢業，無需轉系。此外，跨校選修資源也不可忽視，同一大學聯盟內的學生，可以跨校修課、彈性學習，提升學習的多元性。

不僅是找工作的好伙伴，為協助學生精準掌握升學方向，1111人力銀行設立了「落點分析」專區，考生只需輸入各科分數，即可獲得志願推薦。此外，也可進一步使用「學涯暨職涯興趣測驗」，透過11分鐘的簡易測驗，快速掌握個人興趣、價值觀與特質，有助於探索最適合的就讀科系與發展方向。

1111人力銀行總經理張篆楷認為，大學是進入職場前的重要關卡，若能及早規劃，不僅有助於培養實務能力，也能為職涯發展打下良好基礎。他也推薦學生善用AI智能服務「升大學小精靈」，不僅可以提供即時回應，更能協助學生解答升學疑問、瞭解科系出路，甚至破除校系的迷思與刻板印象，24小時在線服務作，絕對是升學路上不可或缺的實用利器。

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