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台大樂學館登錄北市古蹟

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
文資委員認為，台灣大學樂學館建築風格、細部、門窗及面磚材料皆有當時期建物特色，具稀少性，不易再現。圖／北市文化局提供
文資委員認為，台灣大學樂學館建築風格、細部、門窗及面磚材料皆有當時期建物特色，具稀少性，不易再現。圖／北市文化局提供

台灣大學藝術史和音樂學研究所的「樂學館」，近期施作外牆及屋頂防水工程，因建物逾50年，依照文資法，需要審理文化資產價值評估。文化局昨開文資審議，經投票登錄為古蹟，名稱為「原帝大校舍文政學部研究室」。

樂學館興建於1928年的日治時代，作為台北帝大文政學部研究室。文資委員認為，各研究室對外設有三面開窗的梯型凸窗；走廊側門上方有橢圓形與圓形開窗，還有線腳裝飾，設計優美，具高度藝術價值。

該建物在帝國大學時期為椰林大道中軸線兩側建築群，與舊圖書館為同一系列建物，也有文資委員認為，其建築風格、細部、門窗及面磚材料，皆為當時期建物特色，且外牆面磚、上下木拉窗、走廊的圓窗與橢圓形木窗、磨石子地坪、樓梯扶手整體保存完整，具日治同時期的營造特色。

建物為3層樓建築，與市定古蹟台大舊圖書館以走廊相連，建築風格及裝飾皆屬同時期，表現日治中期西式營造技術流派特色。

有委員主張，該建物具稀少性，不易再現，經文資審議投票，昨出席委員18人，16人同意、2人不同意，文資大會主席、副市長林奕華宣讀，指定為直轄市古蹟。

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